Desde la Cámara de Comercio afirman que el 90% de los negocios están cerrados por el feriado

El presidente de la Cámara de Comercio es Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder lamentó que en un contexto de crisis económica se perjudique a los negocios con días no laborables como hoy por el Día del Empleado de Comercio, explicó: “no es que los trabajadores no merezcan, el descanso, ni el pago doble, lo que pasa es que los comercios no podemos afrontarlo”. Cuestionó el papel de los sindicatos y condenó que perjudiquen a las personas que sí quieren trabajar.

Carlos María Beigbeder. Radio Tupambae

En relación a las celebraciones por el Día del Empleado de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder señaló que el panorama está tranquilo “porque hay muchos comercios cerraron sus puertas en este feriado”. Precisó que el 90% de los comercios del Centro de Posadas está cerrado. En relación al sector farmacéutico no

“No es una prohibición y uno debe pagarle doble si quiere permanecer con las puertas abiertas en su local y aquellos comercios que sientan la necesidad de abrir y pagarle el doble a su empleado, no hay problema”. No obstante, en la entrevista lamentó que no se brinden las condiciones a los empleadores, quiénes no pueden solventar los gastos de un pago adicional o perder un día de ventas en este contexto de crisis económica.

Conflicto transporte

Al ser consultado sobre los últimos conflictos en relación a los camioneros, explicó que sí afectan a los comercios. “Nosotros somos rehenes de los sindicatos, cualquiera que sea. Nosotros no podemos no elegir, las leyes argentinas te obligan a estar dentro de un sindicato, habían muchas empresas como la mía que estábamos en comercio y obligadamente por la acción de camioneros tuvimos que pasarnos al sindicato de camioneros. No te dejan alternativa. Si fuera por la representación de los empleados hubieran muchos que no quisieran estar en un gremio(…) somos rehenes de los sindicatos y la pelea entre uno y el otro, nosotros estamos en el medio”.

Sobre la labor de las autoridades y de los sindicatos, cuestionó el trabajo que están ejerciendo. “El político y el sindicalista piensa que ‘necesitamos de ellos’ nosotros necesitamos que nos dejen trabajar, más que nada nos complica la vida. Yo quiero trabajar pero hoy no puedo cerrar las puertas ni puedo pagar el doble, nos hacen la vida imposible y un día como hoy que es lunes que deberíamos trabajar no podemos hacerlo”.

Agregó: “Nosotros liquidamos mensualmente 170 impuestos y hay 44 mil resoluciones y ya nos hacen la vida imposible y un día como hoy que es lunes nos exigen cerrar, el personal no es que no merezca el doble del pago, pero el comercio no lo puede hacer. Nos complican la existencia, seríamos mucho más felices sin ciertos actores que no hacen otra cosa que entorpecer el trabajo diario”.

Precisó que “Uno se agota de lo que no le hace bien y el problema de la argentina no somos los trabajadores, sino de los que no trabajan. Cada diputado nos cuesta diez veces de lo que nos cuesta en España(…) de verdad que no estamos mejor que hace cincuenta años y estamos pasando por una crisis económica importante y le pasa a muchas empresas y me encuentro cansado de seguir aportando y pagando para que otro se beneficie”.

En relación a las proyecciones a futuro señaló que no tiene esperanzas, la única esperanza es levantarse en la mañana y trabajar “porque nadie me regala nada (…) a mí me paga el sueldo la empresa donde trabajo, el Gobierno no, al contrario me saca plata”.