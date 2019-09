Centenario de Eldorado: ¿Quién fue Horst Buddenberg?

Procedente de Alemania, Horst llegó a Eldorado con su familia en 1932 a los 7añosde edad, estudió medicina en Buenos Aires y en 1956 fundó el Sanatorio Buddenberg, que aún hoy lleva su apellido. Comprometido con lo social participó en las instituciones relacionadas a la medicina, y preocupado por el progreso de la ciudad, desde 1964 y por 27 años, ocupó cargos decisivos y ad honorem, en el Consejo de administración de la CEEL. Además dirigió el Ejecutivo municipal entre 1982 y 1983 en momentos en el que el entonces intendente se encontraba enfermo.

“Fue una persona que admiré muchísimo, me fascina la historia de su buena familia y todo lo que han hecho por la ciudad de Eldorado, siempre ayudando al prójimo y trabajando incansablemente para el crecimiento de esta localidad” manifestó en referencia a Horst Buddenberg Paquita Lowe, empresaria e integrante de la Junta de Estudios Históricos de la Capital del Trabajo.

La historia

Horst Buddenberg nació en Berlín- Alemania el 20 de diciembre de 1925. Y llegó a Eldorado el 25 de mayo de 1932, a los 7 años, junto a su padre Ewald Buddenberg, quien era banquero.

Steffy Buddenberg, hermana de Horst, llegó a Eldorado unos meses después- el 2 de diciembre de 1932, con 2 años de edad, junto a su madre Charlotte Rischowski, cuyo oficio era modista.

Vinieron escapando de las guerras y persecuciones que se vivían en Europa en ese momento. Y llegaron a Eldorado porque ya vivían aquí sus tíos Hans Wetzker y Doris Pipen.

Cuando llegaron, Ewald trabajó como secretario de Juan Barth en un aserradero. El Hotel Buddenberg ya estaba funcionando y Charlotte trabajó ahí.

Horst realizó sus estudios primarios en la escuela 129 del kilómetro 8 y la secundaria la hizo en el Instituto Evangélico de Buenos Aires. En ese marco y gracias a la ayuda de la Iglesia Evangélica, pudo ingresar a la Facultad de Medicina de Buenos Aires en el año 1948. Recibiendo su título en el año 1952, hizo el Doctorado en Medicina y también se especializó en Ginecología.

Como médico comenzó trabajando en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde conoció a su futura esposa Ilse Loman.

Ilse nació en Encarnación el 9 de junio de 1930 y fue hija de Eric Loman (nacido en Alemania) y de Ema Wasmuth. En el año 1948 Ilse se fue a vivir a Buenos Aires con sus hermanos, porque fueron a estudiar al Hospital Alemán.

En esa época, el hospital les daba todo lo que necesitaban como estudiantes, cama y comida, además de la posibilidad de estudiar. Ilse estudió enfermería y trabajaba en el hospital como instrumentista quirúrgica.

Y fue allí, en 1952, donde conoció a Horst Buddenberg. El 14 de abril 1953 se pusieron de novios por dos años. Ya que Horst regresó a Eldorado en el año 1955 e Ilse llegó en enero de 1956 y se casaron el 14 de enero de 1956.

Ya casados, el 14 de febrero 1956 abrieron el Sanatorio Buddenberg en sociedad con el cirujano Ricardo Slamovitz, y allí empezaron a trabajar juntos.

El sanatorio estaba ubicado donde actualmente está el edificio del Centro Buddenberg, sobre la avenida San Martín del kilómetro 8. Y también atendían en la casa de Edmundo Weber (abuelo de Marisa Santini, hoy esposa de Claudio Buddenberg, hijo de Ilse y Horst). Edmundo tenía una casa de madera que llamaban clínica, era otro sanatorio de Eldorado.

Cuando abrió el Hospital Samic de Eldorado con 120 camas y toda la tecnología, los doctores Portas, Antueno y Buddenberg, solo hacían consultorio en el Sanatorio Buddenberg porque también trabajaban en el hospital, simultáneamente con el Sanatorio, eso fue durante 4 años- desde 1971 a 1975, e Ilse trabajaba como instrumentista.

El 14 de agosto de 1975 se formó la sociedad “Sanatorio Buddenberg S.A” que funcionó en ese edificio del kilómetro 8, hasta noviembre de 2012, mudándose luego la sociedad a un edificio nuevo sobre la calle Claudio Rodrigo del kilómetro 9, donde funciona actualmente.

Y el 3 de abril de 2013 surge nuevamente el Centro Médico Buddenberg, en el edificio original del kilómetro 8, organizado esta vez por el hijo de Horst, Claudio Buddenberg con su madre Ilse.

Apostando siempre al crecimiento

Horst Buddenberg desarrolló su vida en Eldorado donde además de médico, pudo dejar una profunda huella en todas las actividades que ejerció.

El doctor en Medicina- especialista en Ginecología, nacido en Berlín, tuvo una presencia reconocida en la ciudad, tanto por su actividad al frente de la clínica que aún hoy lleva su nombre, así como por el hotel homónimo que hoy ya no existe.

Comprometido con lo social, Horst participó activamente en las instituciones relacionadas con la medicina, como ser el Servicio de Asistencia Médico Integral para la Comunidad (más conocido como SAMIC), el Circulo Médico Alto Paraná, y la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Fue además propietario y director del Sanatorio que hasta hoy lleva su nombre.

Por otra parte, le tocó dirigir durante un añoel Ejecutivo municipal de la localidad entre 1982 y 1983 ocasión en la que el entonces intendente se encontraba de licencia por enfermedad.

Como ciudadano preocupado por el progreso de Eldorado, desde el año 1964 y durante 27 años, ocupó cargos decisivos y ad honorem en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL).

“La vieja Usina, o Cooperativa Eléctrica con él al mando, Ernesto Eriksen fogueando la actividad y Adolfo Gurtner de gerente pudieron demostrar que una cooperativa podía ser una gran empresa de servicios y honrar a sus socios, sin tener que caer en cuestiones de politiquería. Y aún hoy se reconoce a esa como una de las mejores gestiones de la entidad” escribió en sus memorias la presidente de la Junta de Estudios Históricos de Eldorado, Paquita Lowe.

Visto así el cooperativismo misionero lo tiene a Horst entre uno de los grandes hombres que supo trabajar en equipo, ya que logró conducir con espíritu solidario sin descuidar el crecimiento constante de la entidad, marcó rumbos y sus pasos hasta hoy día son un ejemplo para las generaciones futuras.

Horst Buddenberg falleció el 30 de mayo del 2001, pero dejó un legado intachable que hasta hoy continúan sus hijos, nietos, bisnietos y sobrinos.

Su familia lo recuerda

Horst Buddenberg tuvo dos hijos: Claudio e Ingrid, que le brindaron 6 nietos y 2 bisnietos.

“Me siento orgulloso de mi papá porque fue una persona íntegra, muy buen padre y un excelente profesional. Agradezco a la comunidad de Eldorado por haberlo recibido y hecho crecer en todos los aspectos de la vida. Y deseo un muy feliz cumpleaños para nuestra querida ciudad”, Claudio Buddenberg, hijo de Horst Buddenberg.

“Él siempre estaba dispuesto para sus pacientes y daba todo por su querida colonia, amaba Eldorado y quería verla crecer, aportó todo lo que pudo para que así sea, fue una excelente persona”, Ilse Loman (89), viuda de Horst Buddenberg.

“Mi tío fue una excelente persona, muy querido en la ciudad. Personalmente puedo decir que siempre me apoyó en la carrera de medicina, incluso cuando recién volví a Eldorado, él me ayudó a comprar los primeros equipos oftalmológicos para utilizar en mi consultorio. Y era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar no solo a mi, sino a todas las personas, era muy bueno de verdad. Tengo un excelente recuerdo de él, porque era muy buena gente” sostuvo la médica oftalmóloga Karin Hermann, hija de Steffy Buddenberg (quien era la hermana de Horst) y falleció el año pasado.