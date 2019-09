Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “La depresión IV”

No hay mayor figura de vida de desarrollo y de futuro como el plantío de Jehová. Es algo que habla de vida y del mañana lleno de esperanza. El enlutado es cercano a la muerte y termina probablemente llevándole a la muerte. Hoy veremos lo que nos dice la Palabra de Dios sobre la depresión y el suicidio.

Isaías 61:1-3.

Jarrid Wilson, un reconocido pastor religioso estadounidense que ayudaba a las personas con enfermedades mentales, se suicidó a los 30 años en California, Estados Unidos.

El joven dejó a su esposa y dos hijos pequeños. Tres días antes de quitarse la vida, Wilson advirtió en su cuenta de Twitter que incluso la familia y amistades pueden también afectar la salud mental de una persona. Todo esto es como el que se mete a psicólogo para luchar contra sus propios traumas.

NO ENTENDER LOS PROPÓSITOS DE DIOS

Al no entender los propósitos de Dios, hay una mentalidad de fracaso y temor ante los grandes gigantes que se tienen que enfrentar. La persona quiere escapar y el demonio le pone ideas de muerte. Por eso el mandato es claro “mira que te mando que no temas y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tu vayas”.

Números 14:1-4.Los israelitas no entendían el llamado para la nación y tampoco entendieron los planes del Señor. Era una constante queja, un lenguaje permanente de muerte. La persona está en disgusto con la vida y no encuentra nada que le conforme. Deberíamos analizar la relación entre la queja y la depresión. Esto es falta de alabanza y el no entender el plan de Dios. Ellos desearon la muerte y el suicida anhela eso en su corazón, y el que llega a lograrlo es que estaba obsesionado con ese pensamiento. Uno debe escoger la vida, así dice la Palabra de Dios. Debemos declarar todos los días la vida y dar gracias por cada día. Veamos algunos casos de suicidio en la Biblia y lo que nos quiere enseñar Dios.

JUDAS. LA CULPA

Juan 13:25-29.Judas era el modelo del religioso de doble vida; que nunca cambia, que se justifica, que se auto convence a sí mismo y que no se arrepiente de verdad. Nunca tuvo un encuentro de verdad con Cristo. El problema era el dinero; robaba de la tesorería y el que hace eso está dándole lugar al demonio. Jesús dijo unas misteriosas palabras: “el que conmigo moja el pan, será el que me entrega” y Judas comió el bocado y con el bocado termina totalmente dominado por el espíritu de muerte. La culpa es una persecución diabólica formidable que dependiendo del hecho puede ser terrible. Es por ello que debemos dejar de practicar el deporte del diablo: culpar. El maligno trae cargas que parecieran que no tienen solución pero Jesús sana perdonando los pecados y restaurando a la persona. El problema de Judas es buscar solucionar el problema de la culpa en un lugar equivocado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Entregue su pecado y la culpa del pecado a Jesús. Usted responderá delante de Dios así que hay que arreglar aquí las cosas, aquí en la tierra.

EL CASO DEL RECHAZO

2 Samuel 16:23. El caso a Ahitofel es interesante. Era un consejero formidable de tal manera que se decían cosas extraordinarias de este hombre. Pero Husai otro consejero, trazó un plan para cambiar el consejo de Aitofel, y se eligió el consejo de Husai y dice algo terrible: Ahitofel al ver que su consejo no fue tomado, fue y se ahorcó.

2 Samuel 17:14-23. Ahitofel era reconocido por su sabiduría. Pero cuando Absalón se rebela contra su padre, el rey David, Ahitofel también lo hace y se une a Absalón. Ahitofel tenía sabiduría para aconsejar, pero no practicaba la sabiduría. Aun cuando David se equivocó, él no tenía derecho a rebelarse y ser influyente con la gente de David para que también se levantasen en rebelión.

Ahitofel aconsejó a Absalón que atacara a David y su gente ¿por qué? porque le dio lugar a la OFENSA. Husaí, quien era leal a David, le dijo a Absalón que no lo hiciera. El retraso causó un sentimiento de rechazo en Ahitofel. Ahitofel se dio cuenta que habían desoído su consejo, y prefirió morir. ¿Y Cuál fue la raíz de la ofensa? El rechazo. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. David cometió adulterio con ella y causó la muerte de Urías. Esto trajo consecuencias a la familia. Ofendido por lo que David había hecho, Ahitofel lo sirvió por dos años con la raíz del sentimiento de rechazo en su interior. En su interior había una Infección que finalizó destruyéndolo.

¿Qué podemos aprender de esta historia? muchas cosas. Tenemos que ser sanos del Rechazo, porque de lo contrario terminaremos auto rechazándonos. Debemos guardarnos a nosotros mismos del resentimiento. Es peligroso y contamina a otros. Nos hiere y hiere a los que nos rodean. Sea “justificable” o no, no es saludable guardar una ofensa y pretender ser el centro de la escena. A veces el Rechazo se manifiesta en forma “pasiva” la persona se recluye dentro de sí misma. Otras en forma agresiva y muchas veces en forma auto agresiva. Pero destruye siempre.

Nuestros consejos o enseñanzas, no son las únicas. Debemos aprender a vivir en familia. Que alguien nos oiga no significa que vaya a obedecer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ofendernos? ¡No! Debemos enfocarnos en los que aman la lealtad, el éxito de todo el pueblo de Dios y no en términos personales. ¡Valemos por lo que somos! No por lo que hacemos. Para funcionar como cuerpo de Cristo saludable, es importante mantener respeto y colaboración, ayuda y apoyo. Aun cuando con alguna decisión estemos en desacuerdo.

CRISIS ECONOMICA Y DE SALUD

Job 2:8-9.Job era sumamente rico pero le llegó un gran desastre económico y esta es una de las causas de suicidio. Es un luto difícil de superar. Para colmo su esposa le da un consejo fulminante, porque la mujer tenía una identidad basada en las cosas materiales.

Job 2:10.A pesar de lo terrible de su situación Job tenía otro fundamento. Es por ello que Pablo también habla del contentamiento. ¡En lo poco y en lo mucho Cristo permanece fiel!

Es por eso que algunos no pasan el examen de honrar a Dios más que a las cosas materiales. Ofrendar nos sana. Porque el corazón del ser humano es engañoso Dios nos enseña a hacer ejercicios espirituales como plantar el diezmo, ser generosos con las ofrendas y las primicias.

LLENO DE FUERZA, VACIO DE DIOS

Es el caso de Sansón. Había un sagrado llamamiento sobre su vida, pero él llenaba su vida con las pasiones desordenadas de la carne. Como cuando perdió los ojos por jugar con el enemigo y jugar con las cosas de Dios. La vida ya no tenía sentido, y hace recordar a muchos que llegan a la cúspide de lo espiritual y están jugando con las cosas espirituales y terminan perdiendo la visión, y sienten que ya no tiene sentido la vida. Y terminan diciendo que mueran yo también.

Elvis Presley era parte del grupo de alabanza de la iglesia, pero el mundo le cegó y termino muriendo por una sobredosis de drogas, vacío de Dios. Nietzsche acuñó una frase que dice Dios ha muerto, y terminó en un manicomio. ¡Compartamos la vida! ¡Llevemos fuerza, vida y sanidad! ¡Hay esperanza en Cristo!

Que Dios te bendiga y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado