Marcharán en San Vicente por los femicidios de Fiorella Aghem, Raquel Pereira y la desaparición de Candela

Este martes 24 de septiembre habrá una marcha en San Vicente en pedido de justicia por el femicidio de Fiorella Aghem de San Vicente, Raquel Pereira y sus hijos Jefferson y Thiago de San Pedro, y la desaparición de Candela de quien no se tiene pistas desde febrero del 2018. La concentración será a las 9 horas frente a la Casa de la Cultura, y marcharán por avenida Libertador y luego Democracia hasta llegar frente al juzgado.

“Vamos a presentarnos con pancartas de pedido de justicia, que se movilicen las autoridades que tengan que trabajar en eso, queremos más investigación porque hay más personas que están sueltas acá en San Vicente”, indicó la madre de Fiorella Aghem.

Fiorella fue asesinada por su ex novio Leopoldo Borovski luego de una relación violenta por la cual, junto a su familia, había realizado denuncias previas. Su cuerpo fue encontrado 4 días después de su desaparición, con golpes en todo el cuerpo, puntazos de cuchillo en el abdomen y un cable en el cuello. La autopsia reveló muerte por asfixia y ahorcamiento.

Raquel Pereira fue asesinada a machetazos, al igual que sus hijos Jefferson de 8 años y Thiago de 3, en la vivienda donde residían en Colonia Fortaleza. El principal sospechoso era su pareja desde hace poco tiempo. La hermana de la víctima señaló que nunca había notado hechos de violencia y que tampoco su hermana manifestó algún episodio aunque sus hijos no lo querían.

Candela Correa de Melo tenía 15 años y estaba embarazada de 5 meses, cuando fue vista por última vez en febrero del 2018. Su madre la vio en el sillón de su casa, enviando mensajes con su celular, la chica le había dicho que esperaba a su novio para ir a un asado, pero nada de eso sucedió. Su novio esa noche cenó con un grupo de amigos y muchos testigos dan cuenta de ello. Por su parte un vecino del kilómetro 1274 declaró haber visto esa noche un auto que frenó sobre la ruta, subió a alguien y siguió camino. Hasta ese lugar llegaron los perros de los peritos con sus rastros olfativos.

La madre de Fiorella, Mercedes Pereira, indicó que, si bien el joven de 21 años fue procesado con prisión preventiva, hay gente que lo ayudó a deshacerse del cuerpo y que participaron en el hecho. “Hay un testigo que vio a 2 o 3 personas más y otro auto del que incluso se le dio la marca a la justicia. Este testigo vio esa camioneta atrás de la casa de él, y un auto en donde alumbraron con una linterna”. La joven desapareció el 28 de febrero. La búsqueda inició el 1 a la tarde y el cuerpo fue hallado el 4 en un yerbal que pertenece al padre de Leopoldo, el sospechoso detenido. Lo había encontrado un personal de un establecimiento yerbatero de San Vicente que estaba haciendo limpieza en el lugar.

“Mi hija estaba saliendo de la relación, hay audios donde dice que ella no le quería más a él y que él la maltrataba, lastimosamente no busco la forma correcta, no busco ayuda. Ella hablaba con las amigas y ellas a lo mejor tenían un poco de miedo y ella le pedía que no cuenten por eso tampoco le culpo a nadie, los únicos que podíamos ayudarle éramos nosotros los padres”, reflexionó la madre quien aseguró que ellos no permitían la relación porque era violenta. “Desde julio del 2018 empezaron los problemas con este muchacho, hubo denuncias y le hablamos a mi hija porque no podía seguir con él. Seguramente ella lo quería y cuando él la invitaba a salir era tan manipulador porque le mandaba mensajes lindos y después la golpeaba, después iba a la facultad donde ella estaba estudiando a encontrarla a la puerta con bombones”.

