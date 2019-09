Federal A: Crucero no pudo con Chaco For Ever y volvió a perder en Santa Inés

FedEn su segundo partido jugando como local en la temporada, el Colectivero volvió a quedar en deuda y cayó por 2 a 0. Los goles para la visita fueron obra de Urquiza (en contra) y Magno, de penal.

Crucero del Norte volvió a perder jugando como local. Esta vez su verdugo fue Chaco For Ever de Resistencia quien supo aprovechar dos errores en defensa del Colectivero y las pocas ideas en ofensiva del cuadro de Sandro Bárbaro quien a pesar que debía salir a buscar los tres puntos, presentó un equipo con un solo delantero. El partido correspondió a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Federal A temporada 2019-2020.

Al Negro de Resistencia le alcanzó con el primer tiempo en donde consiguió la ventaja. Primero a los 31 minutos, tras un tiro libre de Lucas Arguello y un rebote al medio del arquero local, Marcos Arguello, que dio en Emanuel Urquiza y mandó la pelota al fondo de la red. El tanto se dio en momentos en que Crucero tenía la pelota en campo de juego rival a pesar de la poca claridad para llevar peligro al arco defendido por Gastón Canuto, quien en ningún momento tuvo que esforzarse para tapar alguna oportunidad de gol del local. Apenas algunos destellos de Pablo Motta y algunas subidas de Nicolás Fassino acercaron al Colectivero al área rival, aunque lejos de asustar. Además, los de Bárbaro abusaron del pelotazo a la cabeza de Jesús Vera quien se fajó, literalmente, con los centrales Rodrigo Lechner (ex Crucero) y Nicolás Torres.

For Ever, en cambio, se limitó a defenderse y devolver la pelota con pelotazos para su delantero de área, Julio Cáceres Zabala, quien buscaba siempre bajarla para la llegada de algún volante. Fue así como llegó ese primer gol, tras un fuerte cruce de Richard Rodríguez sobre Diego Magno, que generó el tiro libre y la posterior respuesta, pobre de Arguello, para el gol en contra de Urquiza. Si a Crucero le venía costando generar juego, ese gol terminó por derrumbar las pocas intenciones ofensivas que mostró y le dio confianza a una visita que de a poco se animó a buscar más.

A los 43 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre de Magno, la pelota dio en la mano de Agustín Bellone y al juez Nelson Bejas no le quedó otra que señalar el punto del penal para que Magno, con un remate al medio del arco venciera por segunda vez en la tarde a Arguello y estampar el 2 a 0 que a la postre fue definitivo.

El segundo tiempo fue una copia del primero con un Crucero sin ideas buscando con más ganas que fútbol el descuento que le permitiera soñar con alcanzar el empate. Continuaron las piernas fuertes y los roces y a los 13 minutos, el 9 del local, luego de pelearse todo el primer tiempo con los defensores rivales, vio la roja directa por una patada en la rodilla a Lucas Arguello, el mismo que había pateado el tiro libre que derivó en el primer gol de la visita. Esa incidencia terminó de echar por tierras las débiles intenciones de los de Bárbaro que no llegaron a inquietar a Canuto ni con el ingreso de Ulises Silveira, quien entró con intenciones de acompañar a Vera, minutos antes de la expulsión.

En el final, Chaco For Ever terminó con un par de chances de aumentar pero no consiguió hacerlo mientras su rival finalizó totalmente diluido.

La próxima fecha, Crucero del Norte quedará libre y con los cuatro puntos que sumó hasta ahora, en la mitad de la tabla de posiciones y podría terminar más atrás con la fecha sin jugar. Su rival, en cambio, se trepó a la punta de la zona con siete puntos y todos los partidos jugados, además de ser el equipo más goleador.

“For Ever no hizo nada”

Tras el partido, el entrenador del Colectivero, Sandro Bárbaro, hizo hincapié en el planteo del rival antes que en las limitaciones propias y afirmó que para él, el equipo “equilibrado”.

“For Ever no hizo nada. Viendo de afuera esa es la sensación que tengo. Pero seguramente tenemos que corregir cosas para no sufrir en casa y ganar de local. No sé si la gente vio otro partido. Estuvimos equilibrado pegamos una pelota en el poste y no quiere entrar”, se justificó.