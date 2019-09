Cientos de jóvenes posadeños recibieron la primavera en El Brete

El evento multitudinario que tuvo lugar en la zona de la Bahía El Brete, convocó a cientos de jóvenes que disfrutaron de una tarde inolvidable, a pura diversión y buena música.

El picnic organizado por la Municipalidad de Posadas inicio a las 14 y se extendió a lo largo del día, conto con la presencia de cientos de jóvenes posadeños que se acercaron para recibir una de las estaciones más esperadas del año y celebrar además el Día del Estudiante.

La tarde trascendió con una temperatura agradable por lo que muchos optaron por poner una manta en el césped y compartir un buen tereré entre amigos. A medida que el sol se ocultaba, el viento soplaba sobre la Costanera y el mate hizo su aparición.

Sensação Do Samba

La banda fue una de las primeras en subirse al escenario y con un ritmo brasilero trajeron el clima primaveral. Poco a poco los espectadores se iban acercando, algunos con sillones mientras que la mayoría extendía una manta como un tradicional picnic.

Caramba

La cumbia empezó de a poco poner ritmo a lo que sería una jornada a pura diversión y buena música. De a poco el público empezaba a cantar las canciones más populares de la movida tropical y otros se animaban a bailar.

Katana

Otra de los “teloneros” que tocó previo a la presentación de Los Pericos fue Katana, quienes con su estilo y su carisma conquistaron al público. La joven banda nacida en el 2012 quisieron dejar un claro mensaje a los presentes “conservar lo autóctono y valorar nuestras costumbres” a través de sus canciones.

Los Pericos

Sin duda el broche de oro de la jornada, fue la presentación de Los Pericos que hicieron su aparición en escena pasadas las 21 como estaba previsto en el cronograma. De cara al río Paraná y al ritmo de “Runaway” saludaban a los jóvenes posadeños.

La banda de reggae hizo un repaso por todos sus hits como “complicado y aturdido”, “waiting for your love”, “no way no” y como no podía faltar en el festejo por el inicio de la primavera “lindo día”.

Los Pericos agradecieron a los posadeños por su cariño y aseguraron que “siempre es un placer” regresar a la tierra colorada.