Alberto Fernández presentó un nuevo spot electoral: “Vamos a poner a la Argentina de pie”

El candidato a presidente del Frente de Todos en la red social Twitter el nuevo material que comenzará a verse desde mañana cuando reinicie oficialmente la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

Según lo establece el cronograma electoral, 35 días antes de la elección general, se da inicio a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual que se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, cuando comenzará la veda electoral que prohíbe difusión de actividades proselitistas.

Todos y todas, con todas nuestras manos, vamos a poner a la Argentina de pie.#ArgentinaDePie 🤝🇦🇷 pic.twitter.com/Z4amAewp7H — Alberto Fernández (@alferdez) September 21, 2019

“Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del Presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos, siempre defenderemos a los jubilados”, comienza el video en el que se ve al candidato en diferentes actos, junto a militantes y trabajadores.“Que nuestros hijos tienen que estar en la escuela y que comer no puede ser un privilegio. Que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan. Con la industria y con el campo”, continúa el spot que es narrado por el propio candidato.

“Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo. Todos y todas, con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Alberto y Cristina. Argentina de Pie”, cierra con una imagen junto a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner. Fuente: Ámbito.