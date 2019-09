Ranking sitúa a los argentinos entre los menos leales

Al comparar la confiabilidad en el reporte de los argentinos, con respecto a más de 150.000 análisis mundiales de la base de datos, se identificó que en promedio somos menos confiables ¿Qué significa esto?

La confiabilidad en el reporte, no necesariamente indica una falta de integridad, sino que muestra una falta de transparencia a la hora de comunicar eventos. Muchas veces estas acciones tienen relación directa con la cultura de un país, más que con la falta de valores de la persona, señaló el informe preparado para Ámbito Financiero, por ello se necesita una visión clara para detectar estas falencias desde el comienzo de la relación laboral porque los temas culturales pueden ser explicitados y aclarados a fin de que toda la compañía se alinee detrás de los mismos principios, pero los valores que traen las personas resultan difíciles de corregidos.

Un ejemplo concreto surge al responder preguntas del tipo: “Si cometiste un error y lograste repararlo, y ves que tu jefe está muy ocupado, ¿lo reportas o no?” aquí, el porcentaje de candidatos evaluados que respondieron que “no lo reportarían” es mucho mayor en Argentina que en el universo de todos los otros países. Esta falencia en el reporte al personal de mayor jerarquía podría traer aparejadas consecuencias a futuro, solo por pensar que ya se resolvió un problema.

¿Qué consecuencias trae la baja confiabilidad de los reportes en una organización?, según el informe, la confiabilidad en el reporte es un factor clave al evaluar la aptitud de un candidato para ocupar una determinada posición. No solo se deben mirar habilidades y responsabilidad, sino actitudes y valores. En este punto, la estadística concluye que, en particular, la cultura argentina es más proclive a no reportar y a no evaluar las consecuencias a largo plazo de las omisiones. Claramente siempre es mejor saber que no saber. Ahora vez que se sabe ¿Se está dispuesto a trabajar en cambiar estas conductas?

El caso de confiabilidad en los reportes, se puede ejemplificar en la ciberseguridad, donde un empleado puede creer que al borrar un archivo malicioso o cancelar una operación dudosa, el problema está resuelto. En este caso, un aviso temprano al departamento de sistemas o de ciberseguridad podría evitar una catástrofe con respecto a la seguridad de los datos de una compañía. Otro caso, atañe directamente a los responsables de locales, que ante un accidente como puede ser la caída de un cliente al que se lo asiste y reconforta, pero no se reporta el incidente al departamento de legales, podría concluir en posibles juicios y demandas económicas por parte del cliente, por no preveer las consecuencias legales de dicho incidente.

En conclusión, detectar estas respuestas en el staff de trabajo ayudará a mejorar el alineamiento de los equipos detrás de los principios y valores de la empresa. Además, permitirá elegir a los más adecuados para cada posición, y a generar un mejor clima laboral y una mayor eficiencia.

(*) Gabriel Mysler Managing director de Integrity Meter para Ámbito Financiero