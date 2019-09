Investigan la muerte de un hombre hallado en el arroyo Yabebiri: hay una pareja detenida

Oberá. Encontraron el cuerpo de Hugo Do Nacimiento sumergido en el arroyo Yabebiry de Oberá. En averiguación del hecho detuvieron Raquel R. de 43, ex pareja de la víctima, y de Ernesto F. de 67 años, quienes tendrían relación con el presunto homicidio de Hugo Do Nacimiento.

Ayer por la tarde, luego de exhaustivas investigaciones en torno al hecho ocurrido el 17 de septiembre, donde fue hallado un cuerpo sumergido en el arroyo Yabebiry, la Policía de Misiones arrestó Ernesto F. de 67 y a Raquel R. de 43, quienes serían los principales sospechosos del presunto homicidio del hombre de 42 años.

Las pericias realizadas en los últimos días, establecieron que la pareja ya detenida habría premeditado el trágico desenlace. La mujer, era ex pareja del hombre fallecido y las pistas apuntan firmemente a que con ayuda de Ernesto F., concretaron el fatídico hecho.

Es por esta razón, que ayer por la tarde, con una orden de allanamiento proveniente del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, se allanó la propiedad donde habitan los acusados en el barrio Mc Donald de la localidad de Los Helechos. En el lugar, detuvieron a los dos sospechosos, y además incautaron un automóvil marca Ford Ka, una motocicleta marca Rouser 135 cc, un teléfono celular Motorola con dos chips de diferentes empresas y varias tabletas de pastillas. No se descarta la posibilidad de que los rodados hayan sido utilizados para el crimen.

Los detenidos permanecen alojados en sede policial junto a lo incautado; que será sometido a pericias policiales, todo a disposición del Magistrado interviniente.

En el procedimiento participaron efectivos de la División Investigaciones de Oberá, con apoyo de las comisarías de Alvear y Los Helechos, además de la División Toxicomanía UR II.

Fuente: Policía de Misiones