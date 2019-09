Nación recortó casi el 60% de los envíos de medicamentos para Misiones

El ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba precisó que los recortes oscilaron en un 40% promedio en los últimos meses, no obstante tras el último anuncio donde se informa que ya no se enviarán ciertas medicinas por falta de stock en los próximos 3 meses , estas bajas alcanzarían el 60%. En relación a las protestas afirmó que están abiertos al diálogo, pero que esperan llegar a un acuerdo viable en esta coyuntura.

Tras el anuncio de Nación de que no enviará ciertos medicamentos, el ministro de Salud de la Provincia de Misiones, Walter Villalba, explicó que les sorprendió la decisión arbitraria y sin previo aviso del Gobierno Nacional. Precisó que estos medicamentos corresponden a una nómina de directo impacto sobre la atención primaria de la salud, “no son medicamentos de alta complejidad, son todos antibióticos antiarrítmicos que son los que usualmente se prescriben en la consulta ambulatoria (…) esto impacta sobre los centros de atención primaria, hospitales de nivel uno y nivel dos entre otros”. Desde su gestión están evaluando con la Secretaria de Prevención de Adicciones, bioquímica y Farmacias que es la encargada de la las compras para proveer los montos restantes a los misioneros. “Seguramente tendremos una visión más clara la próxima semana que sabremos cuál ha sido el impacto real de cantidades a nivel provincial”. Señaló que los recortes de medicamentos por parte de Nación oscilan el 40% promedio anual y en este último tiempo alcanzarían el 60%. Villalba afirmó que desde su gestión ante esta tendencia de Nación de cortar y disminuir los envíos es que habían previsto y realizaron algunas compras para beneficio de la población. “Por ahora está asegurado con recursos de la provincia y ahora debemos ver lo que sucede en enero febrero y marzo y allí veremos de ver cómo compensamos con recursos propios lo faltante de Nación”. “Nos llamó la atención que se nos comunique de esta manera sin ninguna previsión anterior (…) en estos años nosotros preveíamos un 40% o un 60% pero no un retiro total de los medicamentos es como si este Gobierno Nacional se estuviera retirando formalmente”, dijo.En relación a las protestas, señaló algunos avances como los acuerdos que se llegaron con los becarios. Respecto a la red de traslado levantaron la medida de fuerza en la base operativa, se retiraron del acampe frente al Ministerio de Salud Pública y retomaron sus actividades con normalidad. Garantizando así la atención a los misioneros. Recordó que el 80% de los hospitales de la provincia están trabajando normalmente pero hoy es asueto por el día de la Sanidad que se celebra mañana. Según Villalba, los empleados de Salud Pública han pedido un incremento del 60% de su salarios que es en estos momentos es “incumplible y estamos tratando de explicarles eso”. Señaló que los trabajadores del sector también recibieron el 23% de aumento y el bono de primavera. Lamentó que pese a tener un compromiso con un acta en el que estipulaban que iban a presentar una propuesta para sus trabajadores antes de iniciar una huelga, estos se hayan adelantado y no esperaran que el gobierno les presente su propuesta. “Recibimos una nota de acampa con cortes de suministro el impedimento de salida y entrada a los hospitales y ni hablar de las emergencias (…) bajo esas circunstancias de violencia, de verdad es que es difícil negociar y llevar una propuesta. Estamos abiertos al diálogo. Somos defensores del derecho a huelga, pero también del derecho humano y de la salud y debemos defender lo que tiene que ver con el cuidado de la propiedad pública”