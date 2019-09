Lagarde afirmó que “sin la ayuda del FMI la situación en la Argentina sería peor”

La directora saliente de la entidad, Christine Lagarde aseguró que “nadie estaba dispuesto a dar financiamiento a ese país”.

La crisis de la Argentina sería mucho peor si el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hubiera intervenido con su gigantesco programa de crédito, afirmó a la AFP la directora saliente de la entidad, Christine Lagarde.

“¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí (en Argentina)? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto”, dijo Lagarde, que ahora se apresta a presidir el Banco Central Europeo (BCE),como se conoció durante la nota publicada en Ámbito Financiero.