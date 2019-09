Un avión cayó 9 mil metros y los pasajeros comenzaron a despedirse de sus seres queridos

El pánico se apoderó de las personas que volaban a bordo de la nave. Las fotos y videos se viralizaron rápidamente.

Una situación desesperante vivieron los pasajeros de un avión que cubría el trayecto entre Atlanta y Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Es que la nave cayó violentamente desde los 11.800 metros a los 3.000 metros de altura.

@Delta so this hasn’t happened before but your #2353 flight crew from ATL to FLL (now Tampa) was awesome@keeping people calm. Now I know the bag doesn’t really inflate… pic.twitter.com/B2FfWKAewE — Tiffany O. Sawyer (@OsteenSawyer) September 18, 2019



En menos de siete minutos, el avión de la aerolínea Delta afrontó un problema de despresurización, lo que derivó en el pánico colectivo entre los pasajeros, que intentaban colocarse las máscaras de oxígeno.

Durante ese momento, algunos tomaron fotos y videos de lo ocurrido, mientras que la mayoría comenzó a enviar mensajes a seres queridos para despedirse.

Quick video taken by a passenger aboard @Delta flight 2353. It was heading to Ft. Lauderdale from Atlanta. They had to make an emergency landing at @FlyTPA. At 5:45 on @abcactionnews I’ll have the details on the scary situation. pic.twitter.com/zhmn0767pV — Jasmine Styles (@JasmineStylesTV) September 19, 2019



Incluso, en una de las imágenes publicadas en redes sociales se puede ver a un hombre abrazando fuertemente a su niño.

Finalmente, el vuelo se desvió hacia el aeropuerto internacional de Tampa después de que se detectara el problema mecánico a mitad del vuelo, según una portavoz de la aerolínea.

También indicó que el piloto nunca perdió el control, que pudo hacer un “aterrizaje controlado” y que no se reportaron heridos, informó Miami Herald.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we’re diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV — J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019





Fuente: Los Andes