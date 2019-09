Viral en redes: la historia del paraguas que cerró una oficina durante dos días

Se cayó durante la noche y trabó la puerta por completo. ¿Cómo lograron sacarlo?

Sabemos que es de mala suerte abrirlos dentro de una casa. Pero nunca habíamos escuchado que no estaba bien dejar un paraguas demasiado cerca de la puerta porque podría bloquearla… El usuario de Twitter @NeerajKA compartió la historia de un amigo, que tiene una oficina temporal, y no pudo acceder a la misma por culpa de un paraguas que trabó la puerta. “La compañía completa de mi amigo se quedó afuera de su oficina de WeWork porque se cayó un paraguas, trabando la puerta. Nadie puede resolver cómo abrirla. Ya pasaron dos días”, escribió Neeraj Agrawal. “La cantidad de gente que dice que deberían romper el vidrio es sorprendente. No hay nada importante ahí. Es 2019. Las computadoras son portátiles. El trabajo simplemente se movió a otra oficina. Nadie va a partir un panel de vidrio si puede evitarlo”, contestó. También, ante la cantidad de respuestas a su tuit, decidió responder a algunas de las sugerencias más comunes.

“Sacar la puerta: se suelta desde adentro. Ir por el cielo raso: no hay cielo raso. Pasar algo por la rendija: no hay rendija. Usar un imán: el paraguas no tiene metal. Ya lo probé con un magneto”, posteó Neeraj.

Finalmente, antes de ver las propuestas de los usuarios, vamos a ver cómo se solucionó el problema. Los dueños de las oficinas mandaron a un ingeniero… que hizo lo mismo que el resto de las personas. Intentó pasar los dedos, probó con un alambre, y nada. Finalmente, llegó un MEGA experto, que logró solucionar el problema.

“Chabón, es asombroso. Finalmente la firma sintió la presión y mandaron a un ingeniero de verdad que hizo un agujero en el techo y bajó un cable desde el piso de arriba. Que, debo agregar, no fue algo propuesto por los ‘inteligentes’ de las redes sociales”, explicó en un par de mensajes el amigo de Agrawal que trabaja en esa oficina.

Como decíamos antes, Twitter está lleno de “genios” con ideas brillantes para arreglar este tipo de inconvenientes. Acá, algunas de las propuestas o burlas para el “paraguasgate” (?).

“Levanten la nariz del paraguas con un pequeño objeto rígido, como una regla, una percha o el pene fosilizado de un gato”, sugirió Noah Smith, que esperamos no tenga mascotas.

“El gato de la oficina lo podría haber solucionado”, sentenció @BunkoPirate, con el video de un felino que permitió que su dueña entre a su hogar.

Pero quizás la más acertada fue Heather Beach, que sugirió “hacer un agujero en el techo y orinar en el cuarto hasta que el paraguas flote lo suficientemente alto para agarrarlo”. Por suerte no tuvieron que recurrir al pis inundando la oficina, pero una parte de lo que propuso estuvo bien.

(TN)