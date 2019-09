San Vicente: bebé de un mes falleció ahogado mientras dormía con sus padres

Los padres del niño aseguraron que cerca de las 4 am lo alimentaron y luego los tres se durmieron juntos. Al despertarse alrededor de las 8, el pequeño ya no reaccionaba y según el médico policial ya llevaba no menos de dos horas de fallecido. La causa está caratulada como muerte dudosa.

Cerca de las 9:30, la policía fue alertada de que un bebé no respiraba en Barrio Samaritano de San Vicente. Al llegar Nathanael de un mes estaba sin signos vitales por lo que fue llevado al hospital local donde confirmaron el deceso

Los padres, ambos de 20 años, comentaron a los uniformados que cerca de las 4 alimentaron a su hijo y se durmieron los tres en un colchón ubicado en el suelo. Al despertar, cerca de las 8, el bebé ya no reaccionaba.Según el médico policial, el niño llevaba no menos de 2 horas de fallecido.

En el informe de la Policía se constata que no se observan signos de herida externa y se señala que la hora de la muerte sería entre las 02 a 06 hs aproximadamente.

El cuerpo fue trasladado a Posadas para realizar la correspondientes autopsia. Por ahora, la causa está caratulada como “muerte dudosa”.