Richard Rodríguez: “El objetivo con Crucero es ascender”

Richard Rodríguez, jugador de Crucero del Norte visitó el estudio de MisionesOnlineTV y dejó sus impresiones de lo que fue la pretemporada, el debut en el Federal A y por último manifestó su deseo de ascenso que tiene con la camiseta del “colectivero”.

El defensor central, estaba disputando la final de la Liga Posadeña y recibió un llamado de Sandro Bárbaro para sumarse al plantel del Federal A. “Él me dijo que juegue tranquilo y que no hable mucho de mi llegada que él quería que sea una sorpresa, pero termine el domingo y el lunes ya me sume al plantel”, recordó de cómo fue su llegada a Santa Inés.

Richard no pudo arrancar la pretemporada porque estaba todavía disputando la final contra Sporting y añadió que “me sume la segunda semana de pretemporada, igual estaba entrenando en Mitre, entonces llegué y rápido trabajé diferenciado y a veces doble turno también”.

En la pretemporada se vio un Sandro Bárbaro muy atento a las incorporaciones y sobre todo siempre haciendo hincapié los trabajos y los jugadores “me había dicho que iba ir a sumar, pero en el primer partido no entraron todos los pases y mío si y jugué”, respondió el nacido en Leandro N. Alem sobre que pretendía Bárbaro de él.

Asimismo, continuó sobre que pretendía el técnico del equipo “Quiere que seamos un equipo ordenado y que no nos agarren mal parado, quiere que cuidemos el cero, que un gol podemos hacer y ganar”, añadió.

Richard nació en Leandro N Alem y juega al fútbol desde los 10 años, su primer club fue Atlético Alem, luego vino a estudiar a Posadas y consiguió una prueba en Bartolomé Mitre donde Joselo Bernal le dio el visto bueno y quedó en la entidad de Rocamora. En el último tiempo también se destacó en Guaraní Antonio Franco donde llegó hasta la final y no pudieron lograr el objetivo.

Pensando en lo que será su segunda presentación de local, el equipo tendrá la difícil tarea de cambiar su imagen en la tierra colorada “acá de local tenemos que salir jugar, es un rival duro -por For Ever-, nos estamos conociendo y nos falta soltarnos más, una vez que tengamos el ritmo creo que vamos a andar bien”, comentó.

Para los hinchas “Colectiveros” que todavía no lo conocen como juega dijo “Soy agresivo en la marca, un poco rustico sí, me gusta mucho el roce, pero siempre trato de estar ordenado para leer la jugada, porque soy un poco lento y tengo que estar un paso adelantado si tengo un delantero rápido”.

Crucero cosechó cuatro puntos de nueve posibles, pero todavía no se vio un equipo que demuestre dentro de la cancha que quiere ser protagonista y ante la pregunta de si importa o no jugar lindo respondió “Siendo defensor no importa, pero viendo el medio campo que se fastidian cuando salteamos muchas líneas, además, si se juega bien vamos a estar con más aire”, remarcó.

Sobre cuáles son sus objetivos con la camiseta de Santa Inés manifestó “El objetivo es ascender, seguir sumando para mi carrera, ahora que estoy en Federal A y quiero jugar otra cosa y si se nos da con Crucero seria buenísimo”.

Por último, el defensor es uno de los misioneros en el plantel de Sandro Bárbaro y dejó un mensaje a los hinchas colectiveros “acompañen al equipo, somos misioneros y queremos al club en lo más alto”, finalizó.