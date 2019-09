“El maquillaje artístico es una pasión, me pierdo viendo los detalles”, indicó la joven artista Azul Giménez

En una semana inicia la estudiantina posadeña, evento que junto a presentaciones teatrales, fiestas de disfraces, festivales de danza, patinaje artístico, Halloween requieren de un buen maquillaje artístico. Azul Giménez tiene 22 años y es estudiante de abogacía, aunque su pasión desde hace un año se volcó a esta disciplina. Desde siempre fue una aficionada del maquillaje social, y como miembro de una familia de artistas comenzó a incursionar de forma autodidacta en el maquillaje artístico que hoy ocupa gran parte de sus días.

“Comencé mirando cosas en internet, a inventar, a observar los detalles, nunca realicé un curso” así fue como Azul empezó a incursionar en el maquillaje artístico, realizar algunos trabajos y publicarlo en sus redes sociales personales. Ante la gran repercusión que tomaron sus trabajos decidió hacerse su propia página de Instagram Monde Bleu Makeup, con el fin de volcar allí los temas exclusivos a su nueva pasión, “la idea es poner allí los trabajos que realizo de maquillajes sociales y también artísticos, publicar tips, reseñas de productos, técnicas, para que los seguidores puedan tenerlos a mano, una influencer del maquillaje”, expresó Azul.

Su padre músico y su madre artista plástica, creció en un ambiente de artistas “siempre pensé que la comedia musical era mi lugar de expresión, pero desde que descubrí el maquillaje artístico me di cuenta que esa era mi forma. Me pierdo pintando, viendo los detalles, es una vía de escape y una pasión. Todos deberían tener una forma de olvidarse del mundo”, contó entusiasmada Azul que siempre quiso estudiar maquillaje, pero los horarios de la facultad no se lo permiten. Una vez finalizada la carrera de abogacía pretende especializarse.

Para la artista las redes sociales son la forma más fácil de exponer productos y trabajos, pero a la misma vez la más competitiva de todas “hay tanta gente haciendo lo mismo que es difícil resaltar. Se trata de consumir a alguien, tiene que ser la persona y su forma de hacerlo con sus características particulares lo que te compre y no lo que hace en sí”.