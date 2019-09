Macri: “La honestidad y la transparencia son valores innegociables”

El presidente Macri encabezó la inauguración de las obras de remodelación del aeropuerto internacional de Jujuy.

“Yo quiero decirles que todo esto lo hacemos con honestidad y con transparencia, que son valores innegociables, porque los argentinos queremos vivir así, en un país donde se gobierna para todos”, afirmó hoy el presidente Mauricio Macri al hablar durante la inauguración de las obras de remodelación del aeropuerto internacional de Jujuy.

Macri destacó “el orgullo de los jujeños que trabajaron” en este proyecto “haciendo algo que sabían que va a ser un hito histórico para esta maravillosa provincia”.

Subrayó que “los argentinos necesitamos trabajo y eso es lo que estamos generando acá con obras como éstas”.

Remarcó que el turismo “es una rueda gigante que impulsa a todos a crecer” y dijo que eso se traduce en “más oportunidades para todos”, para el comercio, para la hotelería, para remises y micros de transporte y para la gastronomía, entre otras actividades.

Macri encabezó la ceremonia junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el titular de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian.

También participaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Gobierno de Turismo, Gustavo Santos

Macri se refirió en su mensaje a la tarea que está realizando el Gobierno “para llevar alivio a la mesa de los argentinos”.

“Eso es lo urgente y es fundamental ocuparse de eso, pero también es fundamental hacer todo lo que nunca se había hecho antes para crecer”, señaló.

“Arreglar las rutas, mejorar la educación, llevar Internet a todas las provincias, modernizar el Estado y generar nuestra propia energía”, agregó.

Aseveró que hoy el país está atravesando un proceso electoral en el que “estamos definiendo más que nada con qué valores queremos vivir y convivir en la Argentina”.

Afirmó que “todo esto lo hacemos con honestidad y con transparencia, que son valores innegociables

“Con absoluta libertad, sin miedo, porque el miedo es lo que te hace retroceder, y donde la obra pública no sea tierra fértil para que unos vivos se queden con los vueltos, sino que sea sinónimo de desarrollo real”, resaltó.

Macri dijo que la Argentina demanda “proyectos como este, que comienzan y terminan y que generan una mejor vida para todos”.

“Y no nos da lo mismo hacer que no hacer. No da lo mismo emparchar que hacer las cosas bien. Por eso se hacen obras que duren para muchos años, y con la máxima calidad, porque eso es lo que merecen los jujeños y todos los argentinos”, apuntó.

A su turno, el gobernador Morales agradeció a las autoridades nacionales por su compromiso con la modernización del aeropuerto jujeño y defendió la política de aeronavegación que llevó adelante el Gobierno en estos años.

Sostuvo que “hay una política definida y decidida a crecer y a que podamos crecer todos los destinos” y subrayó que gracias a eso en Jujuy “hemos duplicado la cantidad de pasajeros”.

Por su parte, el titular de AA2000, Martin Eurnekian, señaló que la tarea realizada en el aeropuerto de Jujuy se inscribe en el marco de un “ambicioso plan de transformación” en materia de infraestructura con obras en todo el país.

“Este año inauguramos un aeropuerto en Comodoro Rivadavia, el primer aeropuerto cien por ciento sustentable de todo el país. Nuevas pistas en Córdoba y San Juan y obras en Mar del Plata y Bariloche”, agregó.

Dijo que “en los próximos días estamos inaugurando el nuevo aeropuerto de Iguazú y, como emblema de todo este programa nacional, en unas semanas estaremos presentando al mundo y a todos los argentinos la nueva terminal de partidas de Ezeiza, una obra que generó 2.000 puestos de trabajo y que será un hito para la infraestructura aeroportuaria de la región”.

Las obras realizadas en la terminal aérea jujeña incluyeron la construcción de una nueva terminal de pasajeros.

Este espacio cubierto pasó a ocupar una superficie de 8.540 metros cuadrados, el doble de la que había hasta ahora, divididos en dos plantas.

Además, se crearon más puestos para el check-in de pasajeros, se incorporaron nuevas puertas de embarque y los servicios gastronómicos de un restorán

También se amplió la playa de estacionamiento, que triplicó su capacidad y pasó a tener 323 posiciones.

Asimismo, como parte del plan de remodelación, hacia fines de octubre está prevista la habilitación de una nueva torre de control.