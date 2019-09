El escritor Gustavo Perednik brindará una charla abierta sobre los orígenes y la actualidad del pueblo judío

El filósofo disertará este jueves a las 20 en la sede de la Comunidad Israelita de Misiones, por la calle San Martín 479 de Posadas. “Si fuera una charla solo para judíos sería en una sala más chica”, bromeó el escritor e invitó a los interesados en el tema a asistir.

El escritor y filósofo Gustavo Perednik brindará en la noche de este jueves una charla abierta denominada “El pueblo judío, orígenes y actualidad” en la sede de la Comunidad Israelita de Misiones. La idea es que la disertación sea compartida por todos aquellos interesados en la temática que involucra al pueblo judío. “Se escribe y se habla mucho sobre el pueblo judío. Pocos se detienen a ver dónde surge, cómo se va forjando. Es un repaso histórico sobre su génesis y después aplicarlo a dónde están hoy, distribuidos, cuáles son sus características fundamentales en el día de hoy”, afirmó.

En ese sentido, Perednik se refirió a las raíces del cristianismo que están dentro del judaísmo. “Es una definición muy fraternal que ojalá todos la compartieran. Las raíces del cristianismo están en el judaísmo. La diferencia es que el cristianismo es una religión universal y el judaísmo es un pueblo de más o menos 14 millones de habitantes pero de todos modos estamos entrando al año 5.770. Las raíces están ahí”, señaló.

Su charla, adelantó, girará en torno a dónde se encuentran en la actualidad los 14 millones de judíos por todo el mundo. “El 95% se concentran en 10 países, fundamentalmente en Israel donde está casi la mayoría, unos 8 millones. En Estados Unidos es la minoría más grande, de unos 5 millones que es la comunidad más grande en el mundo. Después se distribuyen muchos en otros países, incluida la Argentina. Son un pueblo muy urbano, dedicado a las actividades intelectuales”, afirmó.

Sobre la historia reciente, el intelectual dijo que al día de hoy persiste un antisemitismo muy grande que le tocó investigar para una de sus obras titulada “Judeofóbia”. “Es un fenómeno europeo, desde allá se exporta al resto de los países con mayor o menor éxito. En Argentina ha tenido una historia trágica. De todos modos no estamos en el peor momento de la judeofóbia. Hay un resurgir judeofóbico en Europa pero con todo yo soy optimista, me parece que no es una tendencia sino que es un año que por distintos motivos se ha exacerbado el fenómeno”, analizó.

Perednik además se refirió al uso de palabras como “nazis o fascistas” cuando se utilizan en la política nacional y señaló que se trata de una banalización absoluta. “Por cualquier cosa que les disgusta se utiliza el término nazi o fascista. Es un problema universal la banalización de un fenómeno que probablemente fue el más trágico de la historia humana como el nazismo, casi el fin de la humanidad”, lamentó y analizó que en la mayor parte de los casos, las personas que utilizan esos no términos lo hacen sin pensar. “No hay que dejarlo pasar porque este tipo de banalización después lleva a cosas peores. No es solamente un insulto, tiene mucho detrás”, afirmó.

El intelectual además habló sobre la realidad que se vive en Israel en la actualidad y afirmó que a pesar de las noticas que circulan en los medios de comunicación, se vive con bastante paz. “A pesar de lo que se ve en los medios estamos viviendo una época de bastante paz en comparación con décadas precedentes. Israel ya firmó tratados de paz con sus dos vecinos: Jordania y Egipto, hace unas décadas esto era impensable. Son tratados que se mantienen perfectamente en el tiempo, no hay hostilidad de uno a otro. Y vamos a tener tratado de paz con todos, no hay que apurar los tiempos”, analizó.