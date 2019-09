Desde Defensa del Consumidor afirman que el Ahora Tarjeta es una gran iniciativa para ayudar a los usuarios ante un Gobierno Nacional ausente

El titular de la organización Alejandro Garzón Maceda, afirmó que la situación que atraviesan los usuarios de tarjetas de crédito en relación a la crisis económica se convirtió en una bola de nieve impagable ante la inactividad de Nación para mejorar la situación financiera de las personas.

“El Gobierno Provincial ha entendido las necesidades de los consumidores de servicios financieros y lo impagable que se le hace resolver los saldos de las tarjetas”, dijo Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor en Misiones, en relación .

El programa Ahora Tarjeta fue presentado el martes 17 por el gobernador junto al ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el gerente regional del Banco Macro Miguel Ayala y el Presidente del Fondo de Crédito Misiones, Horacio Simes. El Estado provincial absorberá parte de la deuda que tengan los trabajadores misioneros usuarios de tarjetas de crédito del Banco Macro y Natural (Iplyc) hasta el próximo 31 de diciembre.

En sus primeras tres horas de vigencia, se recibieron más de tres mil consultas. “Esto evidencia que era una necesidad de los trabajadores misioneros que merecían una respuesta”, señaló el gobernador Hugo Passalacqua, en su cuenta de Twitter. Ahora ya superan las 10 mil solicitudes.

“Cuando tienes un Estado ausente como el Gobierno Nacional, la situación te lleva a pagar el mínimo o una parte y al otro mes la deuda se te multiplicó y al otro mes también y la situación económica no cambio, no es que mejoraste tu capacidad de pago, pero la capacidad de pago y de ahorro de la gente va cayendo y eso hace que la gente no pueda pagar y pague el mínimo convirtiéndose en una bola de nieve”.

Resaltó que las tasas de interés son muy elevados. “Es imposible que cualquier consumidor pueda pagar esas tasas de interés de forma razonable con el trabajo de su día, en un sistema donde el salario no está protegido”.

El representante de Defensa del Consumidor hizo referencia también a los altos costos de la nafta y a las denuncias de los ahorristas que afirma se incrementan y que la acción del Estado Nacional sobre una prórroga del pago de las cuotas no hace sino empeorar el problema.