Un video grabado en el Lago Ness reforzó la teoría de que “Nessie” era una anguila gigante

A principios de septiembre, un investigador de la Universidad de Otago dijo que el monstruo del Lago Ness pudo haber sido una anguila gigante. Ahora, unas imágenes captadas por una cámara acuática parecen consolidar su hipótesis.

Desde que el periódico escocés Inverness Courier informara a sus lectores en 1933 del avistamiento de un monstruo de grandes dimensiones en las aguas del Lago Ness, muchos han tratado de descubrir la verdadera naturaleza de la alimaña, que existe en el imaginario colectivo desde el siglo VI.

Mientras algunos científicos lo asemejaron a un plesiosaurio -criatura marina que vivió hace 70 millones de años-, otros, más escépticos, concluyeron que era simplemente un esturión, o un tiburón que por algún motivo racional nadaba en aguas dulces.

Con todo, la leyenda sobrevivió al paso de los años, y todavía hoy se publican estudios que intentan arrojar luz sobre la leyenda. Una de las últimas personas en caer fascinada por el enigma de “Nessie” fue el investigador y experto en genética Neil Gemmer, de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Él analizó y secuenció el ADN de 250 muestras de agua recogidas en el famoso lago escocés, y su conclusión fue clara. “Encontramos una cantidad significativa de ADN de anguila”, explicó.

Y ahora, un video grabado en las gélidas aguas del lago parece reforzar esta teoría.

Lets be honest – when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster 😂🙂👍 @ProfGemmell @LochNessCentre @ProfColinBean @jacobitecruises @IainAMalcolm @KJMillidine @ChrisDNessDSFB pic.twitter.com/9wgnBnNGGh

— Ness Fishery Board (@FishtheNess) September 1, 2019