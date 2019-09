Limitarían operaciones en el aeropuerto El Palomar: ratifican que el sitio cumple con todas las leyes y que reactivó la economía en la zona

El 26 de septiembre podría dejar de operar de 22 a 7 horas el aeropuerto El Palomar si queda firme un fallo judicial. Ayer el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrichi junto al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, los CEOS Flybondi Sebastián Pereira, y su par de JetSmart Gonzalo Pérez Corral, expusieron las consecuencias que traería una reducción horaria. A la denuncia de un particular, se suma una larga historia del sitio relacionado con el mundo aeronáutico del país, sumado a lo que generó en esa ciudad bonaerense con la creación de cientos de puestos de trabajo directo e indirecto a través de la activación económica que genera por la demanda de bienes y servicios.

“Esperemos que prime la racionalidad”, dijo el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich cuando se refirió al fallo que hace lugar a la medida cautelar presentada por un vecino de Morón, Buenos Aires, Lucas Marisi. La cuestión que es revisada por funcionarios de la Cámara de Apelaciones de San Martín, podría significar una suspensión de toda actividad en el aeropuerto entre las 22 y las 7. El motivo de la medida, el respeto al “derecho al descanso”.

Esta limitación de funcionamiento tiene un impacto directo en el rendimiento de las aerolíneas low cost como en las rutas que deberán ser reprogramadas – incluso suprimidas – ante tal freno. Tanto el CEO de Flybondi, Sebastián Pereira, y su par de JetSmart Gonzalo Pérez Corral, coincidieron en que esto afectará la rentabilidad en un 20 por ciento pero esperan que no suceda ya que de quedar firme el fallo, llevaría a una modificación del esquema actual de vuelos y por ende haría peligrar varias rutas en el interior del país.

Desde febrero de 2018, el Aeropuerto El Palomar comenzó a funcionar con vuelos de cabotaje a Jujuy, Bariloche y Mendoza, Tucumán, Córdoba, Neuquén, Bahía Blanca, Posadas y Corrientes. También opera con destinos internacionales y hoy está considerado entre los 10 más importantes del país. A ello se suma que en sitio cuenta con tradición aeronáutica que data del siglo pasado y es hoy motor de la economía de esa localidad como de municipios cercanos. “Tiene un transporte público a una cuadra, los pasajeros llegan en tren. Solo caminan unos metros y se suben al avión. A todo esto hay que decir cómo movilizó la economía de la zona de forma directa e indirecta con la demanda de bienes y servicios pero lo más importante es que generó empleo para nuestra gente. Estamos hablando de mil puestos de trabajo y otros 4 mil indirectos. Por eso, hoy estamos defendiendo estos derechos y la historia de nuestra ciudad”, dijo el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

Por su parte Dietrich insistió en que “no se pude ir en contra del progreso, en contra del empleo”, y agregó que “hay un puñado mínimo de personas que intenta detener el progreso y la posibilidad de la gente de poder trabajar. Se trata de gente que no representa a nadie sino que lo único que tiene son intenciones políticas”, precisó el ministro.

Lo cierto es que hoy todos los aviones del servicio low cost que funcionan en el aeropuerto El Palomar están sujetos a las llegadas y conexiones con las provincias del interior del país y ese itinerario es el que se verá afectado. Se trata en números de un millón y medio de pasajeros que no podrán llegar a tiempo a sus reuniones, hacer las conexiones o cumplir con sus compromisos. No se trata de una cuestión netamente monetaria sino de cómo afectará a la prestación del servicio. “Si un avión no puede aterrizar acá después de las 22 deberá ir a Aeroparque o a Ezeiza pero luego a las 7 deberá volver para salir del Palomar. Esto es logística, retraso tiempo, es preocupante. Volar menos tiene impactos negativos que estamos analizando para saber cómo hacer para reorganizar todo el itinerario”, indicaron desde las empresas.

GS – MA