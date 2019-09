Ingresó a una casa abandonada y se encontró con algo aterrador

Una mujer pensó que una casa abandonada sería el escondite perfecto para que nadie la descubriera mientras fumaba marihuana. Sin embargo, cuando entró se llevó un susto que jamás va a olvidar.

Nada podía salir mal: la vivienda estaba abandonada hacía un tiempo y fumar allí le permitiría evitar algún encontronazo con la policía, además estaría tranquila ya que nadie habita el hogar. Pero dentro de la casa, en una jaula tapada por unos baldes, se encontró a un enorme tigre.

El hecho tuvo lugar el últimos lunes en Houston, Estados Unidos, y rápidamente los medios y los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la insólita noticia.

“Una ciudadana preocupada llamó al 311 (el número para denunciar casos que no son urgentes). Ella aseguró que estaba tratando de entrar en una casa para fumar marihuana. Nosotros le preguntamos si estaba bajo los efectos de la droga o si efectivamente había visto a un tigre. La mujer insistió en que en esa casa, que estaba vacía desde hace un tiempo estaba, el animal enjaulado”, indicó el sargento Jason Alderete, del departamento de Policía de la ciudad al canal ABC.

Las autoridades se encuentran investigando quién es el dueño del animal y quién lo dejó en el garage de la casa, según manifestó Kese Smith, vocero de la Policía de Houston. Tampoco está claro quién es el propietario de la vivienda y qué cargos, si corresponde, se presentarán.

De acuerdo a lo que informó el Washington Post, el estado de Texas permite poseer un tigre con los permisos adecuados, pero es ilegal en Houston.

El animal se encontraba en buen estado, no quiso atacar a nadie y, según explicaron los especialistas que lo asistieron, era amigable y se notaba que recibía alimentación regularmente. No obstante, su cautiverio era terrible ya que estaba encerrado en una jaula demasiado pequeña, que tampoco contaba con las medidas de seguridad necesarias como para que no se escapara.

El equipo especial dedicado a animales salvajes sedó al tigre al arribar al lugar para evitar riesgos. Luego, fue transportado a un refugio de animales de la ciudad, donde lo colocaron temporalmente en un corral de caballos separado de otros animales. Se espera que para el jueves sea ubicado en un “santuario de vida silvestre en Texas”, según apuntó Lara Cottingham, vocera del Departamento de Asuntos Regulatorios y de Administración de la ciudad.

(Radio Mitre)