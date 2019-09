Nuevos egresados de Potenciamos tu Talento, el programa de becas universitarias de Banco Galicia

A través de esta iniciativa, el Banco promueve el ingreso y culminación en carreras universitarias afines al negocio financiero de jóvenes seleccionados por sus esfuerzos y méritos.

Buenos Aires, Septiembre de 2019.- Como parte de su estrategia de inversión social en Educación, Banco Galicia reconoció a los nuevos graduados universitarios de su Programa “Potenciamos tu Talento” mediante el cual otorga becas universitarias a jóvenes de entre 17 y 23 años que poseen un alto potencial pero que por cuestiones económicas se les dificulta continuar con sus estudios. Este programa se implementa en conjunto con 17 Organizaciones de la Sociedad Civil de diferentes puntos del país.

Durante el 2019 se graduaron 18 estudiantes de diferentes provincias del país que cursaron sus estudios en universidades nacionales de Tucumán, Salta, Corrientes, Buenos Aires, Rosario, la Universidad de Cuyo y la UBA. “Nuestro foco está puesto en acompañar de forma integral a estos jóvenes, tanto en lo económico como en el asesoramiento y seguimiento a lo largo de su carrera. En las universidades públicas, el 74% de los estudiantes no se recibe a tiempo y la mitad no aprueba más de una materia por año. La tasa de graduación es una de las más bajas de la región y del mundo, por eso creemos que nuestra tarea es muy importante. No sólo porque generamos un puente entre los estudios secundarios y universitarios, sino también porque buscamos la terminalidad de esos estudios”, dice Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia.

“Potenciamos tu Talento” se realiza desde hace 12 años y ya contribuyó con la formación de 505 jóvenes de 31 universidades públicas del país. Para asegurar el seguimiento y desarrollo de los estudiantes, este programa se realiza en articulación con las siguientes organizaciones sociales: Fundación Agrupar, Fundación Anpuy, Fundación Brazos Abiertos, Reinventar Tandil Asociación Civil, Asociación Civil Mujeres 2000, Asociación Demos, Sociedad Rural de Lobos, Fundación Grano de Mostaza, Fundación Reciduca, Asociación Civil Puentes, Liga Solidaria, Fundación León, Futuros Profesionales Integrar, Fundación Germinare, FONBEC, Fundación Forge, Fundación Marista quienes también fueron reconocidos por el Banco.

“La beca fue un acompañamiento constante, tanto desde el punto de vista académico como personal y emocional”, dice Matías Manuel Cardozo, flamante egresado de la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia, Chaco. Además manifiesta que “las reuniones mensuales con la Asociación Demos y el Banco me ayudaron a estar siempre motivado, a perseverar con mis estudios, a no bajar los brazos y, por nada en el mundo, abandonar el difícil camino que había emprendido. Del programa me llevo una experiencia que sin dudas marcó mi vida de estudiante y hoy la sigue marcando desde mi lugar de profesional en las ciencias económicas”.

Por otra parte la entidad financiera también brinda apoyo económico al fondo de becas de la Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San Andrés, UCA e ITBA y durante el 2019 se sumó la Universidad Austral. De esta forma, entre las dos iniciativas se acompañó a 736 jóvenes de todo el país.

La beca también contempla la participación de los estudiantes en distintos programas de promoción laboral, como el de Prácticas Profesionales y Experiencia Galicia para agregar valor a su formación profesional y potenciar su inserción laboral. Estos últimos forman parte de la estrategia de Inclusión y Diversidad que lleva adelante Banco Galicia y que se organiza en cuatro ejes: género, generaciones, discapacidad y primer empleo.