Gabriel Batistuta pasó por el quirófano: le colocaron una prótesis en su tobillo izquierdo en Suiza

El ex delantero de la Selección se sometió a esta cirugía para “dejar de sufrir dolor” cuando está sentado y “poder esquiar o jugar al golf”.

Gabriel Batistuta fue operado con éxito en Basilea (Suiza) en donde le colocaron una prótesis en su tobillo izquierdo. Así lo había contado, dos semanas atrás, cuando le tocó comentar el Superclásico en el Monumental por la cadena televisiva Fox Sports, quien lo tiene contratado. “Lo que más espero es no tener dolor cuando estoy sentado”, había expresado, con ansias.

Este martes a las 9 de la Argentina (14 en Suiza) compartió una foto sonriente en la cama de la clínica junto a un mensaje. “Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación”, subrayó Bati.

Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación. pic.twitter.com/ODVX2fwDZh — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 17, 2019

Uno de los primeros saludos que recibió el máximo goleador de la historia de la Fiorentina, es el de un ex compañero en la Selección, Hernán Crespo: “¡Fuerza, Batistuta! Te espero después de tu recuperación para jugar… juntos!”, subrayó con ironía el ya ex entrenador de Banfield. Se recuerda: Bielsa no los incluyó en el equipo argentino casi nunca en las Eliminatorias ni el Mundial de Corea-Japón 2002 porque sostenía que “no pueden jugar juntos”.

Fuerza @GBatistutaOK !… te espero después de tu recuperación para jugar………..juntos!!😉😂😂⚽️🇦🇷 https://t.co/FZqYoSFH6c — Hernan Crespo (@Crespo) September 17, 2019

(Fuente: Clarín)