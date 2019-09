Femicidio de Navila Garay: investigan si el detenido tuvo un cómplice

Apenas unas horas después de que encontraran enterrado en una casa quinta el cuerpo de Navila Garay la adolescente de 15 años a la que buscaron durante cinco días en Chascomús la causa tuvo a su primer sospechoso por el femicidio: Néstor Garay. El hombre está detenido pero la familia de la vícima desconfía de que haya actuado solo y pide que investiguen si hubo otras personas involucradas.

Aunque el celular de Navila todavía no apareció, trascendió a partir del análisis de los registros telefónicos que existían comunicaciones previas y frecuentes entre la joven y el imputado. El dato reforzaría la denuncia de la familia contra Garay, a quien acusaron de abuso sexual y corrupción de menores. Sin embargo, no apuntaron solamente contra él sino que también a su pareja, que está libre, por su presunta complicidad en el hecho.

“Navila era joven y fuerte, uno solo no podía hacer eso. El asesino tuvo que tener ayuda. A nosotros, los vecinos nos dijeron que la pareja fue con el auto y a las 5 de la mañana cargaron cosas. Después se fueron”, denunció ante Clarín Pablo, el tío de la víctima. “Para mí lo ayudó y es conocido acá en Chascomús que esa mujer recluta jovencitas para prostituirlas, todos lo saben, la Policía también, pero lo encubren”, añadió.

El testimonio del remisero que llevó a Navila hasta la casa del jardinero Garay, o “Lito”, como lo conocían todos, fue el primer indicio concreto que lo colocó en la mira de la justicia. Ese fue el lugar donde se le perdió el rastro a la joven, que ya no volvió a ser vista. Durante los cinco días que estuvo desaparecida su familia fue dos veces a buscarla ahí pero nunca tuvieron respuesta. “Le dejamos un papelito para decirle que nos llame o para que Navila se comunique urgente. Pero nunca apareció”, explicó ayer su tío.

Finalmente, fue la dueña de la propiedad donde encontraron el cuerpo de la víctima quien lo denunció la policía. Es que Garay, que cortaba el pasto en esa casa quinta los fines de semana, le había advertido que había enterrado un perro en el fondo del parque, pero a ella le llamó la atención que el lugar donde estaba removida la tierra parecía bastante más grande que para un animal. La sospecha se confirmó poco después, y llegó el espanto.

Navila había sido asesinada y la autopsia reveló que recibió 17 golpes en la cabeza. Desde el municipio aportaron en las últimas horas las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo local, en la que se acreditó que el martes a las 18.26 Néstor Garay iba en moto con Navila en dirección a la casaquinta.

La fiscal a cargo de la causa, Daniela Bertoletti, indicó que esa quinta fue el lugar donde mataron a Navila. En diálogo con los medios detalló que en el interior de un galpón encontraron sangre y también una maza y un palo, que presumen podrían haber sido usados para cometer el crimen.

Al momento de su detención, Garay declaró que Navila lo extorsionaba. “Me pidió 1.000 pesos, pero le di 500 y me amenazó con que me iba a denunciar por violín, como violador”, afirmó entonces. Esas primeras palabras, que no ratificó después ante la justicia, permitieron inferir que hubo una discusión entre los dos por ese dinero y esto motivó la reacción del hombre, que fue fatal.

Garay se negó a declarar en la fiscalía y seguirá detenido acusado de homicidio agravado por femicidio y por tratarse la víctima de una menor de 18 años. Este martes habrá una nueva marcha en reclamo de justicia.

