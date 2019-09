ONG misionera lanzó un Certamen internacional de artículos periodísticos sobre trabajo infantil

Se trata de un concurso llevado adelante por la ONG Sueño para Misiones, que galardonará con el Premio GEN 8.7 a un artículo periodístico que exponga este flagelo. El certamen ya está vigente y se puede participar hasta el 30 de octubre de este año. Ver las Bases completas y cómo participar.

El Premio GEN 8.7 es un reconocimiento que entrega la Organización No Gubernamental “Sueño para Misiones” a un artículo publicado en un medio de prensa digital, referido a una investigación periodística que exponga algún caso de trabajo infantil en Latinoamérica.

La ONG de esta forma pone en valor publicaciones periodísticas donde se expone o denuncia TRABAJO INFANTIL, donde se infiere las consecuencias negativas en la vida de los niños en cuanto a desigualdad y falta de oportunidades, dando visibilidad a este flagelo que azota la sociedad en todo el continente. Los casos expuestos, además de exponer situaciones de injusticia y explotación infantil, también a través de su detección y erradicación gradual pueden ser casos inspiradores para la transformación social.



¿Por qué 8.7?

En una entrevista radial, el renombrado activista Juan Carr, postulado al Premio Nobel de la Paz en siete oportunidades, dice que “los Argentinos somos genéticamente solidarios”. Frase que inspiró el vocablo GEN.

La numeración 8.7 se debe a las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas.

Su octavo inciso propone “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Y dentro de este punto, uno de los objetivos en el apartado N° 7 establece la prohibición y eliminación del trabajo infantil.

Es así que el GEN 8.7 es aquel que nos identifica como personas que de forma activa luchamos por la erradicación del trabajo infantil. Desde Sueño para Misiones, estamos convencidos que todos los seres humanos tenemos en el gen de la solidaridad. Y que entre todos podemos transformar el mundo.



Bases y reglamentos

La ONG Sueño para Misiones convoca a participar de la Primera Edición del Concurso Internacional GEN 8.7 sobre el Trabajo Infantil en Latinoamérica, que se encuentra abierto desde el 15 de septiembre hasta fines de octubre del año 2019. El jurado evaluará en este Certamen artículos que ya fueron publicados en medios digitales de prensa.

Del objetivo general

El propósito del Concurso Internacional GEN 8.7 sobre el Trabajo Infantil en Latinoamérica es poner en valor los diferentes artículos e investigaciones periodísticas, referidos al tema de la explotación infantil en el continente latino.

De la convocatoria

Está abierta a todos los periodistas, comunicadores, investigadores y todo aquel escritor mayor de edad (de 18 años o más) y que resida en un país de América Latina.

El trabajo a participar debe estar publicado en un medio digital de prensa con un link verificable, y el texto puede ser de caracter periodístico, de investigación o de opinión: incluye ensayos, resumen de tesis, cróńicas, relatos, etc, donde se exponga la problemática del trabajo infantil en algún lugar de Latinoamérica (cualquier país de América del Sur o América Central), con casos o situaciones reales. No se aceptan obras de ficción.

El participante deberá enviar el link o hipervínculo de su trabajo.

Sobre el período de aceptación de los trabajos

la publicación de los mismos no podrá ser con fecha anterior al 30 de octubre de 2014.

Sobre la forma de presentación

Los participantes deben inscribirse en el presente Certamen desde el 15 de septiembre al 30 de octubre de 2019, período en el que tienen que rellenar el formulario que se encuentra en la página www.suenoparamisiones.org/premiogen87

Si la carga del participante es correcta recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción.

De la inscripción y recepción de obras

Una obra puede ser rechazada por el jurado de la ONG si no reúne los requisitos de presentación básica, o si por su contenido inapropiado así se determinase, en cuyo caso el participante será notificado por mail.

Toda la información referida al Premio GEN 8.7, así como también los formularios de inscripción, bases y reglamentos; se encuentran en la página de la ONG www.suenoparamisiones.org

De los plazos de inscripción y recepción de obras y materiales

Hasta el 30 de octubre de 2019 inclusive.

Condiciones generales

Las obras solicitadas, serán aceptadas si cumplen con las condiciones especificadas en este reglamento. De no ser así, no serán admitidas y el responsable quedará fuera del certamen.

Por cualquier duda o inquietud, se puede consultar al mail concursogen87@suenoparamisiones.org

Los trabajos serán presentaciones escritas individuales y el mismo trabajo no deberá estar concursando en otro certamen al momento de ser presentado a la convocatoria, ni haber recibido ningún premio con anterioridad.

Se admitirá un solo trabajo por concursante, quien se hace responsable de la autoría de la obra que presenta.

Condiciones particulares

El idioma de presentación de los trabajos será el castellano.

El texto no debe superar los 20.000 caracteres sin espacio.

Del procedimiento de selección

Sueño para Misiones determinará un jurado compuesto por tres personas calificadas, quienes evaluarán las obras y nombrarán los finalistas, de los cuales resultará un ganador.

Del régimen de premios

El ganador del Primer Premio obtendrá la Estatuilla GEN 8.7.

El jurado podrá conceder menciones especiales.

Los premios se entregarán en el mes de noviembre de 2019 en fecha y lugar a designar.

La sola presentación para este concurso implica el pleno conocimiento y la total aceptación del presente reglamento, en todos sus puntos.

(A.S)