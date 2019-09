 Nueva señalización en el marco del aniversario N° 43 de La Noche de los Lápices

A un año más del Golpe de Estado de 1976, se realizó un acto de señalización en la ex alcaldía de Posadas, hoy actualmente la Seccional primera. El evento contó con la participación de organismos históricos de los Derechos Humanos, familiares de las víctimas, sobrevivientes, ex presos políticos y otras organizaciones políticas y sociales.

Las señalizaciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Dicho contenido fue diseñado por la Dirección Nacional de Sitios, con informes producidos por el Registro Único de Victimas del Terrorismo de Estado, por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), testimonios vertidos en proceso judiciales y registros obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria.

En la seccional primera, ubicado en Moritán y Alberdi, se cometieron crímenes de lesa humanidad, durante el Terrorismo de Estado del año 1976. En ese periodo, funcionaba como centro clandestino de detención antes de y durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Misiones conformaba el Área 232, de la Subzona 23, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército.

En ese marco, Rubén Sarema fue un ex preso político y manifestó que es una oportunidad interesante para conocer la historia de los que estuvieron detenidos “En esa época todavía había presos comunes, nosotros éramos los presos políticos que estábamos en disposición del Poder Ejecutivo, porque estaba declarado el estado de sitio, el Poder Ejecutivo te podía detener sin causa, era una persecución a los opositores políticos”, recordó de cuando fue privado de su libertad. Asimismo, también recuerda de cuando fue trasladado a la cárcel de la unidad 17 de Candelaria.

A su vez, también dijo que tiene un hermano detenido en esa época, y que todavía se encuentra desaparecido “Esperamos que la causa del delito de lesa humanidad se acelere y lo que pedimos es justicia”, finalizo.

Por otra parte, Luis Olmos fue otro de los presentes en el acto y también fue un preso político durante el último Golpe Militar “Me quebraron la pierna y a los 7 u 8 días me llevaron al hospital, por lo tanto, es importante que todas estas cosas se conozcan para que la gente no la vuelva a vivir”, Sostuvo.

Además, Olmos señaló que la dictadura sembró terror, pero no solo terror, sino que destruyo y aniquilo a la gente. El mismo Luis indicó que no quiere que ocurra nunca más, “por el hecho de pensar diferente tengas que sufrir”, y para finalizar sostuvo que había presos “vip” mientras que los presos políticos no podían hablar ya que te pegaban por cualquier cosa.

Lilian Marchesini, Ministra de Derechos Humanos dijo que “Es un día importante, con doce señalizaciones la provincia de Misiones se convierte en la tercera provincia del país en tener más sitios señalizados”, destacó.

En segundo lugar, Marchesini sostuvo que es importante las señalizaciones porque cuando el niño le pregunte al padre porque estaba eso ahí, se pueda recordar y recuperar en la memoria todo lo que significó la perdida de derechos, la falta de justicia social, el hambre, la pobreza, la ruptura de un sistema y la imposición de las fuerzas, que fue lo que realmente genero rompió y genero 30 mil desaparecidos.

Por último, Diego Sartori intendente de Leandro N. Alem y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador estuvo presente y manifestó entre otras cosas que “Fundamentalmente acordarnos de lo que nos pasó, para no volver a cometer los mismos errores, porque eso es lo que debemos señalar”, finalizó

Listado de ex detenidos en la Comisaria 1ra, la Comisaria 2da y la alcaldía de la ciudad de Posadas.

Seccional Primera: Ramon Alfredo Vázquez

Alcaldía: Luis Carlos Olmos, Restituto Silva y Rubén Zaremba.

Seccional Segunda: Susana Benedetti (Lugar de residencia: Colonia Alberdi), Rosa Ester Cabral (Lugar de residencia: Córdoba), Ricardo Coutoune (Lugar de residencia: Posadas), María Silvia Coutoune (Lugar de residencia: La Plata), Gladis Claver Gallino (Lugar de residencia: Posadas), María Josefa Estevez (Lugar de residencia: Posadas), Rosa del Milagro Palacio (posible Lugar de residencia: Corrientes o Buenos Aires), María Eva Romero (Lugar de residencia: Buenos Aires) y Blanca Somaria (fallecida).

Sin recordar detención: Juan Aníbal Godoy y Claudio Martofleac.