Murió una de las siete orcas varadas en Mar Chiquita y tres ya fueron rescatadas

Murió una de las siete orcas que quedaron varadas en Mar Chiquita en tanto que lograron devolver al agua a otras tres en un operativo contrarreloj del que participa, entre otros, personal de Prefectura. Los cetáceos quedaron varados temprano en el límite de La Caleta y Mar de Cobo.

Aníbal Moya, jefe de Prefectura de Mar del Plata, dijo en diálogo con TN que a las 9.30 recibieron un llamado en la guardia que les avisó del hecho y que dispusieron personal por tierra y por agua para actuar en el operativo de rescate, del que participan además especialistas de la Fundación Fauna Argentina y de acuarios y vecinos.

La secretaria de Turismo y Medioambiente de Mar Chiquita Flavia Laguné dio detalles del operativo. Dijo que el primer paso fue cercar todo el lugar, “porque hay vecinos que se acercaron con perros y pueden provocar estrés a los animales que están varados”. “Algunos están muy sobre la orilla y es muy complicado que puedan volver a ingresar solos al mar”, explicó la funcionaria comunal.

Laguné dijo que se desconocen las causas por las que las orcas quedaron varadas y que el hecho se produjo cuando la marea no estaba baja, sino a un nivel normal. Indicó que es fundamental llevarlas hasta determinada profundidad para que no se confundan, porque si no vuelven a la costa y quedan varadas nuevamente. Al mediodía lograron devolver al mar a cinco de las orcas. Mientras sigue el operativo para tratar de devolver al mar a las tres restantes, ya que una de ellas murió.

