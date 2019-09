Insólito: una mujer se tragó su anillo de compromiso mientras dormía

Tuvo una pesadilla, pero cuando se levantó se había vuelto real. Los médicos no encuentran explicación al hecho.

El episodio ocurrió en el estado de California, Estados Unidos y ha provocado mucha sorpresa. Una mujer explicó lo que le sucedió en una publicación de Facebook y los internautas no salían del asombro.

En una noche como cualquier otra, Jenna Evans, se acostó en su cama. No pudo conciliar el sueño, durante unas horas, hasta que finalmente, lo logró. Durante ese lapso de tiempo, tuvo una extraña pesadilla: “Bobby, mi marido, y yo estábamos en una situación muy rara. Viajábamos en un tren a alta velocidad. Había unos tipos extraños y Bobby me dijo que me tragara el anillo para protegerlo. Así que lo hice. Me lo puse en la boca y lo tragué con un vaso de agua.”, escribió la mujer.

Al día siguiente, cuando despertó, lo primero que hizo fue mirarse la mano para ver si el anillo finalmente estaba allí. El sueño se había vuelto real, porque el accesorio no estaba por ningún lado. Jenna habló con su marido y decidieron ver qué es lo que había pasado exactamente:

“Nos reímos bastante fuerte durante aproximadamente una hora y media, llamé a mi madre, nos reímos hasta que lloramos, buscamos en Google ‘adultos que se tragan anillos’ porque los niños lo hacen todo el tiempo, pero aparentemente es menos común para los adultos.”, detalló Evans en la red social.

Lo cierto es que luego de un tiempo, Evans decidió acudir al hospital más cercano para confirmar si efectivamente se había tragado el anillo. Allí los médicos le realizaron varias radiografías y cuando los resultados salieron a luz, ninguno podía creer lo que estaba viendo. El anillo estaba en su estómago.

Los profesionales prosiguieron con una endoscopia y así pudieron sacar la pieza del cuerpo de la mujer.

“Todo salió bien, encontraron mi anillo justo más allá de mi estómago, en mis intestinos, lo recuperaron y se lo dieron a Bobby, no a mí.”, finalizó.

Fuente: Radio Mitre