Cuando educamos “hablamos de cuidarse, de prevenir enfermedades, pero omitimos el goce sexual”, afirmó una psicóloga

Pamela Wimer, psicóloga y sexóloga, señaló que la educación sexual en la Argentina está enfocada en el miedo y no desde los beneficios de asumirla con responsabilidad. Precisó que los países que abordan adecuadamente la conducta sexual, la tienen muchísima mejor regulada y tienen tasas más bajas de embarazos no planeados.

“La idea es tomar el tema de la sexualidad con libertad, pero con responsabilidad, en algún sentido creo que estamos pagando consecuencias de una educación sexual restrictiva”, comentó en el marco del lanzamiento de una charla abierta para adolescentes y adultos sobre la sexualidad.

Señaló que cuando se abordan estos temas se explica la importancia de cuidarse, seguir los controles, prevenir enfermedades, pero que se omite el goce que produce el sexo. “Es tabú pero es un tema fundamental porque estamos educando desde el miedo y debemos de abordar los beneficios de asumir una adecuada sexualidad”.

Lamentó que este sea un tema tabú entre padres de familia. “Una de las principales cosas que nos encontramos es con el miedo aún sin tocar la parte de placer y de goce, tememos que nuestros niños y adolescentes vayan a tener relaciones sexuales después de una charla”.

Precisó que los países que abordan adecuadamente la conducta sexual, la tienen muchísima mejor regulada y tienen tasas más bajas de embarazos no planeados y tienen otra conciencia de lo que son los controles anuales.

Señaló que existe una confusión teórica “no podemos diferenciar entre sexualidad y genitalidad, la sexualidad es inherente a nosotros y nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y no tiene absolutamente nada que ver con solo un acto genital, por eso es que cuando empezamos con las charlas, esa confusión y esa falta de claridad hace que los padres se alarmen porque no saben qué se le dirá a los niños y adolescentes.

Recordó que es importante explicar que la sexualidad es parte de la salud.

En relación al caso de la pedofilia que se registró en 25 de Mayo donde un docente enviaba mensajes sugestivos y eróticos a una alumna, explicó que como padres existen muchas herramientas para prevenir estas situaciones o identificarlas. “no haré una crítica, pero hemos avanzado mucho como país (…) si no hay diálogo en la familia, si los padres hacen faltar a los chicos a una charla y si no pueden entender que la relación sexual se va a dar es inevitable, por eso les damos herramientas y les explicamos cuáles son sus derechos eso que no le tendría que pasar. Debemos generar un vínculo de confianza padre- médico – profesional”.

Wimer, comentó que, aunque no se necesitan estar de acuerdo en este tema porque la sexualidad de por sí es polémica, más allá de eso “hagamos un contrapunto y comprometámonos con la salud, porque la sexualidad es parte de la salud”.

Recordó que dentro de la charla que abordarán y que será de manera gratuita, se informarán sobre la legislación como herramienta importante para la sexualidad.

El evento contará con la participación de la ginecóloga Gabriela Cañete y se dará el martes 24 de septiembre a las 19 horas en el la Fundación Osde, abierta a adolescentes y adultos y “se abordarán los conceptos básicos que se deben tener para hablar en cuanto a la sexualidad y el cuidado de la salud sexual femenina y masculina porque hay que hacerse responsable”

