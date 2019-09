Por las últimas medidas del Gobierno Nacional intendentes misioneros recibieron este mes un 30% menos de coparticipación y advierten que la situación es “angustiante”

Ayer en San Ignacio hubo una reunión con el ministro de Hacienda de Misiones Adolfo Safrán. En el cónclave los intendentes plantearon que es mes recibieron un 30 por ciento menos de coparticipación y que esto complica seriamente las finanzas de cada municipio. Advierten que a ello se suma una fuerte baja en la recaudación porque “la gente no tiene plata” y prioriza “la comida y la salud” antes que los impuestos.

Esteban Romero en Radio Libertad.

Las medidas adoptadas por el gobierno nacional sobre la quita del IVA a algunos productos y lo que resolvió el presidente Mauricio Macri para paliar la crisis económica que atraviesa el país, tras el contundente mensaje reprobatorio de su gestión en las PASO, ya tienen consecuencias: este mes en materia de coparticipación federal los municipios misioneros recibieron un 30 por ciento menos de lo que venían percibiendo. Solamente en San Ignacio, según contó el intendente Esteban Romero, esa merma, significó que de los 3 millones de pesos que recibían sólo recibieran 2 y lo que es peor, ya están al tanto que el próximo mes la merma de fondos coparticipables será aún mayor.

Ese fue el tema que provocó una reunión de varios intendentes misioneros con el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, porque es la situación de todos los municipios de la tierra colorada. El común denominador es que “no hay plata para nada”. “A esa merma del 30 por ciento en los fondos coparticipables se suma que la baja en el pago de los contribuyentes, la cooperativa de agua no puede cobrar, pero tiene que seguir trabajando. Además de la quita del fondo de la soja. Lo que hicimos ayer con los intendentes y el ministro es analizar cómo podemos ayudarnos en este contexto”, dijo Romero.

Según saben ya les anticiparon que el próximo mes la merma de fondos será cercana al 40 por ciento.

“No solo no hacemos obras ni arreglos de caminos porque ni siquiera podemos pagar el combustible, sino que se hace lo mínimo que es el barrido de las calles. La gente viene a la municipalidad a las 6 de la mañana, pidiendo trabajo, alimentos y no tenemos. No tenemos nada. Vi hombres llorando, la gente está muy mal, y acá nos conocemos todos es gente que trabajó toda la vida”, dijo Romero.

Analizamos con intendentes que integran la @codeimisiones temas de interés común como son la baja en los recursos de coparticipación, las normas de responsabilidad fiscal y las expectativas económicas para lo que queda del año. Productiva jornada en #SanIgnacio.#Misionerismo 💪 pic.twitter.com/XJSbw9oQYl — Adolfo (@adolfosafran) September 13, 2019

En cuanto al bono de primavera cuya primera cuota pagó ayer el Estado provincial, y si sería posible que los municipios hagan lo propio, Romero fue contundente: “no hay plata. Es imposible”.

Esperan poder seguir trabajando junto al ministerio de Hacienda y no descastan pedir una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua con el fin de ver cómo pueden ayudar a las comunas misioneras.

GS