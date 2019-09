El gobernador electo de Misiones Oscar Herrera Ahuad y el de Tucumán Juan Manzur integrarán avanzada de Alberto Fernández a Estados Unidos

Oscar Herrera Ahuad inicia este sábado una gira por Estados Unidos como parte de un equipo que preparará la llegada del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández al país del norte, además de mantener reuniones con empresarios en busca de inversiones para Misiones.



El misionero integrará una comitiva encabezada por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien tiene una cercana relación con al candidato a presidente y es una de las piezas fundamentales en el armado del Frente de Todos con los gobernadores peronistas.

Gracias a los gobernadores que vinieron desde sus provincias, a @LuciaCorpacci de Catamarca, @sergiounac de San Juan, al gobernador electo de Misiones, @herrerayflia, al vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Neder. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 12, 2019

Si bien no hubo información oficial, fuentes bien informadas indican que Manzur y Herrera se reunirán con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el embajador argentino en ése país y mantendrán reuniones con empresarios entre los que se contarían los de una línea aérea a quienes el electo misionero intentará convencer de acordar un vuelo directo a Iguazú, como ya lo hace la aerolínea europea.

El posicionamiento de Herrera se visualizó esta semana cuando fue invitado por Alberto Fernández a Tucumán donde participo de la reunión que el candidato a presidente mantuvo con empresarios, sindicalistas y candidatos afines a quienes instó a participar de un futuro pacto social en su eventual presidencia.

Allí surgió el convite para integrar la comitiva encabezada por el ex ministro de Salud del Cristina Fernández, quien en nombre de Alberto realizará los primeros contactos con el gobierno de Donald Trump que complementaría la gira europea del candidato para demostrar que no está en sus intenciones aislarse del mundo.