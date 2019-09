Lilita Carrió vino a Posadas a presentar su libro y a pedir el voto para Mauricio Macri

La actual diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló en un colmado salón de un hotel céntrico sobre Vida, el libro con el que pensaba despedirse de la política y de paso habló sobre la actualidad política nacional con críticas a sus compañeros de Cambiemos, Alberto y Cristina Kirchner, los jueces federales, las encuestadoras y los movimientos feministas. “Convenzan a sus nietos, que no voten a un hombre, que vote a un sistema político”, afirmó.

Elisa “Lilita” Carrió, líder de la Coalición Cívica y una de las fundadoras de la alianza Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a ser presidente de la Argentina desde 2015 pasó por Posadas para presentar su libro biográfico Vida y en modo campaña para pedir el voto por el actual presidente que busca su reelección. La actual diputada nacional se declaró una enamorada de la capital de Misiones y de Encarnación y recordó que sus años más felices los vivió en Posadas, cuando viajaba constantemente a fiestas de sus compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. “Posadas siempre tuvo el galetto más rico de la Argentina”, lanzó en medio de las carcajadas de su público, alrededor de 100 personas, que se acercaron hasta uno de los salones de un hotel céntrico.

Carrió explicó que el libro nació por una necesidad económica para concluir la construcción de su nueva casa y que lo único que hizo fue pasar muchas tardes con Ignacio Zuletta Puceiro, uno de sus íntimos amigos a quien le contó de su vida mientras el autor tomaba nota para volcar la información en Vida, conversaciones con Ignacio Zuletta. La dirigente señaló que su intención es dejar a las generaciones jóvenes su testimonio para mostrarles que en las derrotas y caídas es donde se aprende a vivir. “La vida hay que tomarla como viene”, advirtió.

En ese sentido, Carrió habló sobre la derrota de Macri en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, donde el candidato más votado fue Alberto Fernández, quien le sacó 15 puntos de diferencia con la boleta del Frente de Todos. “Yo pensé retirarme de la política. Ni leí ni pregunté nada. Me levanté y fui al bunker (de Cambiemos) y me encontré con una cara de viudas que ni les cuento”, reveló. Para Carrió, el resultado de las PASO fue importante para que el espacio “deje de lado la soberbia y se vuelque a la gente. La política no se hace sacándose fotitos con la gente, la política es más profunda que todo eso, se hace abrazando y sintiendo la realidad del otro”.

Sobre la fórmula de los Fernández, Carrió aseguró que les falta saber lo que son los pueblos del interior, gente que tiene valores republicanos que van más allá de las apariencias. “El país está hecho por gente que no necesita una joya para demostrar sino que le basta su dignidad como riqueza”, advirtió y recordó que desde hace años es una de las más acérrimas “perseguidoras” de Julio De Vido, para quién reclamó la prisión domiciliaria porque cumple con la edad en la que puede recibir el beneficio. “Los derechos humanos están para los delincuentes y para que los viejitos, como los militares de 80 años que se están muriendo en las cárceles, puedan estar con sus familias como los niños de tres años”, argumentó.

Carrió también se refirió a los movimientos feministas y aseguró que ella es una feminista pero que no acepta que las mujeres pretendan ser varones. “A las mujeres nos gusta hablar de ropa, de chismes, de los maridos, no nos quiten lo lindo de ser mujeres. Ellos también hablan de una pelota que se disputan 22 hombres en una cancha y que encima nunca entra. Somos diferentes y debemos ser complementarios”, afirmó.

Antes de cerrar, Carrió volvió a pedir el voto de confianza para Macri y dijo que se debe abandonar al comodidad, dejar de hacer cosas para ir a llenar las urnas de votos.

Acompañaron a Carrió los dirigentes de Cambiemos Luis Pastori y Alfredos Schiavoni.

SGF