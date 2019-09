Passalacqua visitó un aserradero beneficiado con la asistencia del Fondo de Crédito de Misiones en Andresito

El gobernador Passalacqua visitó en Comandante Andresito el emprendimiento de la familia de Arcenio Oszurkiewicz, propietarios del aserradero “Mati”, donde con madera implantada se dedican a aserrar según requerimientos de distintos clientes del mercado local y nacional.

Arcenio y su hijo Matías fueron beneficiados por el Fondo de Crédito de Misiones con un monto de 650 mil pesos que fueron destinados a la compra de una chipeadora (trituradora/procesadora) con la que procesan restos de madera, ramas y troncos de árboles pequeños hasta convertirlos en pequeños trozos que son reutilizados en tareas de paisajismo y compostaje. La adquisición de esta máquina adquirida en el país, genera más puestos de trabajo de forma directa e indirecta y sostener al aserradero en épocas de crisis como la que atraviesa el país en estos momentos.

En el lugar, Passalacqua recorrió con Arcenio y su hijo, las instalaciones del aserradero localizado en proximidades del casco urbano de la localidad. Los propietarios explicaron al mandatario que sus clientes son de diferentes partes del país, como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan. Preparaban en ese momento, una carga de maderas especialmente trabajadas para convertirse en parte de pallets para cemento, ya que cada actividad económica requiere de medidas diferentes.

“Con la chipeadora sumamos un plus de ingresos, porque en la zona hay una alta demanda, principalmente en los secaderos de yerba y por otra parte, el lugar se mantiene más limpio, no se quema lo residual del aserradero y con eso se evita contaminar el aire…es toda una cadena”, explicó Matías. Técnico en Administración de Empresas, el joven que da nombre al establecimiento, valoró la iniciativa del Gobierno de la provincia, de apoyar las actividades económicas con préstamos a tasas muy bajas –en relación a las que están vigentes en el mercado- y más aún porque con la ganancia que genera la venta de chips no solo alcanza para pagar las cuotas de devolución del préstamo, sino que el margen de ganancia les permite mantener la otra actividad que desarrollan.

Antes de retirarse, Passalacqua y el intendente Bruno Beck recibieron el agradecimiento de la familia Oszukdiewicz no solo por el apoyo moral y económico, sino por la visita sorpresiva.

