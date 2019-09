Centenario Eldorado: este viernes la Agencia Ford Lowe y Cia cumple 85 años

Frances Lowe, propietaria de la agencia que este viernes cumple 85 años resaltó que sus hijos son la cuarta generación de la familia dirigiendo la empresa, “y ya hay una quinta generación para el futuro” adelantó. Con emoción, “Paquita” como la conocen en la Capital del Trabajo, recordó a su abuelo Ernest William Lowe, pionero de la ciudad, quien fue un reconocido dentista en Buenos Aires (atendió a varios presidentes) y pese a su éxito dejó todo para instalarse en Eldorado en 1924, “mi abuelo siempre quiso ayudar, dar trabajo a la gente y predicar la Biblia” indicó.

Las calles ya no son de tierra, ya no hay problemas de barro cuando llueve, y los terrenos aledaños ya no son pastizales ni campos, ahora hay muchos vecinos. El asfalto pasa por enfrente de las puertas de la concesionaria y las innumerables casas de alrededor dieron inicio a nuevos barrios en el kilómetro 4, donde todo está poblado. El paisaje cambió, el entorno es diferente, pero la Agencia Ford Lowe y Cia. conserva su fachada original, más moderna y ampliada, pero es la fachada con la que 85 años atrás, comenzaron a soñar Ernest William Lowe y su hijo Roberto William Lowe.

Cuando los historiadores y los hijos o nietos de pioneros, hablan de los inicios de la ciudad de Eldorado, siempre pero siempre, resaltan el trabajo y el esfuerzo de los primeros pobladores para levantar la ciudad. Y la historia de la Agencia Ford Lowe y Cia. que este viernes 13 de septiembre cumple 85 años, se enmarca perfectamente en esta regla.

Al respecto Frances “Paquita” Lowe, hija de Roberto Lowe y actual presidente de la empresa, recordó en diálogo con Misiones Online “mi abuelo Ernest llegó a Buenos Aires en 1908, procedente de Nueva Zelandia, y abrió allá una clínica odontológica muy importante, donde llegó a atender a varios presidentes del país. Pero por ese tiempo, conoció a Carlos Engwald en una de las reuniones de la iglesia y Engwald le ofreció tierras en Eldorado. Él quería asociarse con mi abuelo para invertir, mi abuelo se entusiasmó y así llegó a Eldorado. Él vino a la Capital del Trabajo en 1924, y se enamoró de este lugar. Un tiempo después llegó mi papá a pasar el verano con mis abuelos en Buenos Aires, mi padre Roberto Lowe estaba estudiando Filosofía y Letras en la Universidad de Cambridge (Inglaterra). Y a mi abuelo no le parecía interesante su carrera, así que le pidió a mi padre que vaya a Eldorado a ver las tierras que él había comprado, entonces mi papá con sus 18 años llegó a Eldorado y le pasó lo mismo que a mi abuelo, se enamoró del lugar. En ese momento pensó que podía plantar yerba y como tarda 4 años en crecer, él podía volver a Londres a terminar su carrera, y luego regresar a Eldorado. Pero una cosa trajo la otra, y él se movía mucho, entre otras cosas él creó la primera picada hasta San Pedro con mi abuelo, buscando la yerba silvestre. Y construyó la primera balsa en 1938 para pasar la yerba de Eldorado a Montecarlo con las mulas”.

La agencia Ford Lowe

“En esos años, específicamente en 1934, mi papá Roberto Lowe, estaba trabajando un día con un tractor en sus yerbales y de repente apareció un señor que era un alto directivo de Ventas de Ford Argentina, quien le ofreció para abrir una representación de esa marca en Eldorado. Primero no quería porque no era su visión, pero después pensando en que muchos colonos no tenían movilidad, aceptó el reto. Y fue entonces que le compró a Degener, un taller que este señor tenía en el kilómetro 2 con una reventa de Ford de una agencia de Posadas. Y como Degener quería volverse a Alemania mi padre le compró ese taller y trabajó ahí por dos años hasta que se terminó de edificar la agencia en el kilómetro 4, donde funcionamos hasta el día de hoy” relató Paquita Lowe.

Y continuó contando cómo se incorporó ella a la empresa, “yo ingresé a la firma en junio de 1977, y lo hice por un pedido de mi padre, porque la concesionaria no estaba nada bien. En esa época yo vivía en Buenos Aires desde hacía 15 años, tenía dos hijos y trabajaba en una importante multinacional, me iba muy bien, y volverme a Eldorado no fue fácil, pero hoy estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión, porque me apasiona lo que hago”.

Fue así que desde junio de 1977, Frances “Paquita” Lowe, se hizo cargo de las empresas familiares tal como se lo pidió su padre. Pero además de aceptar la propuesta de su padre, Paquita fue además la primera mujer en Argentina que se hizo cargo de una concesionaria de Ford, en el año 1977.

Y en el 80° aniversario de Lowe y Cia, celebrado en el 2014, Ford Argentina la reconoció como la mujer del interior del país que siempre acompañó los desafíos de la firma.

Paquita Lowe también contó que cuando inició contaba con 18 empleados (todos hombres), y hoy cuenta con 160 de los cuales el 50% son mujeres.

Museo en la agencia

Por el centenario de la ciudad y el propio de la agencia, en estos días se exhiben en la agencia objetos antiguos, en una especie de museo instalado en el lugar.

“Pusimos el primer torno a pedal de mi abuelo, era el que mi abuelo (dentista) tenía en Las Mercedes, él atendía a los peones y a los colonos ad honorem. él era una persona muy religiosa, predicaba los domingos en Las Mercedes” manifestó Paquita.

Y recordó “había mucha gente que le pedía trabajo, más de 120 personas trabajaban con él en 1929, familias que hoy son muy importantes empezaron trabajando con él, los pioneros que llegaban iban a pedirle trabajo como peones para Las Mercedes, y luego en la agencia también”.

“Hay una visión básica de la familia Lowe: mi abuelo siempre quiso ayudar, dar trabajo a la gente y predicar la Biblia. Toda mi familia ha sido muy religiosa, Tengo muchas fotos de mi abuela visitando las chocitas de los pioneros con la Biblia, se armaban misas bastante grandes en Las Mercedes con toda la colonia, y eso continuó por las generaciones, el amor por la gente y el generar trabajo digno para avanzar es algo que seguimos sosteniendo hasta hoy día, siempre enmarcados en los valores de mi abuelo y mi padre, la honestidad, la integridad, la perseverancia y el esfuerzo” dijo Paquita.

“Ernest William Lowe fue un visionario e infatigable emprendedor, inquieto por todo lo que tuviera que ver con el progreso de Eldorado. Así es que fue además de la agencia Ford Lowe y muchas otras cosas, él fue el motorizador de la construcción del correo en el centro de la ciudad y la instalación de una cabina telefónica de larga distancia, que por radio, hacia posible comunicarse con Buenos Aires y otros lugares” escribió en sus memorias otro hijo de pioneros ya fallecido, el querido doctor Carlos Engwald- hijo de aquel Carlos Engwald (admnistrador de Adolfo Julio Schwelm) que convenció a Ernest Lowe de comprar tierras en Eldorado.

Para finalizar, y en referencia a qué le parece que sentiría su abuelo Ernest Lowe en este centenario de Eldorado y en los 85 añosde la agencia, Paquita Lowe dijo emocionada “siempre recuerdo cuando volví a Eldorado, que la empresa estaba en bancarrota, muy mal, y le dije a mi padre por qué no dejaba todo y viajaba, y me acuerdo de la frase que me dijo: hijita para qué voy a viajar si soy feliz aquí con mi gente. Y yo creo que eso era lo que le importó a mi abuelo, la gente y una ciudad próspera, y como nieta con una familia que ya va por la quinta generación aquí en Eldorado, yo creo que mi abuelo estaría muy feliz, creo que sus nietos hemos podido reconstruir la empresa, sostenerla y desarrollarla en estosaños, y en el fondo sé que la fuerza nos ha dado justamente la imagen de trabajo, etica y valores de mis abuelos, de mis padres y de toda mi familia. Lo que sí hubiese querido mi abuelo seguramente es una Argentina más desarrollada, con menos crisis, menos corrupción y más trabajo, con grandes visiones al futuro. Y si me preguntan el secreto del éxito, siempre pienso que hemos podido desarrollarnos y sustentarnos en el tiempo por el profundo amor a Eldorado, por nuestra gente y manteniendo los valores que nos dejaron, y la unión en la familia, porque somos una familia donde todos tiramos el carro para el mismo lado, y con orgullo avanzamos y trabajamos cada día sobre lo que nos dejaron mis abuelos creyendo que realmente así aportamos nuestro granito de arena para una ciudad mejor, para una provincia próspera y para el país que todos soñamostener”.