La historia detrás de la conmovedora imagen de una nena que consuela a su hermano con cáncer

Lo lleva cargando de una habitación a otra. Me ha pedido lavar el baño también luego de que el vomitara, pero le he dicho que no porque ese no es su trabajo”.

Las fotos de un nene de 4 años que lucha contra la leucemia se hicieron virales. En la imagen se puede ver a su hermana, solo 14 meses más grande, consolándolo y ayudándolo.

Las imágenes, tomadas por la madre de los pequeños, reflejan todos los meses que ha pasado en el hospital el pequeño Beckett Burge, quien fue diagnosticado con Leucemia linfocítica aguda a los 2 años, en abril de 2018.

Beckett se ha sometido a una intensa quimioterapia y otros tratamientos desde entonces para luchas contra la enfermedad. Su hermanita, la pequeña Aubrey, siempre ha estado apoyándolo. En una de las fotos, la pequeña le frota la espalda a su hermano mientras él vomita en el inodoro.

La madre de Beckett manifestó cómo fue que le diagnosticaron cáncer: “Fue de la noche a la mañana, por una infección en el oído. No había ningún síntoma que revelara o sugiriera siquiera que tenía cáncer. Está en mantenimiento ahora y continuará con su tratamiento hasta el 8 de agosto de 2021”.

Fuente: Telefe Noticias