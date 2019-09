Para Jorge Franco no hay mucha voluntad política del Gobierno nacional para resolver el tema del hambre

Consultado sobre el proyecto de emergencia alimentaria que se trataría este jueves en el Congreso Nacional, el diputado nacional misionero, Jorge Franco, dijo que más allá de los trascendidos que indican que el oficialismo prestaría quórum para la sesión, hay que esperar a ver cómo se desarrolla debido a que el proyecto no pasó por comisión y se necesitan los dos tercios de los diputados para poder tratarlo en el recinto.

Jorge Franco- Radio Libertad

En diálogo con Radio Libertad el legislador dijo que “avanza un proyecto que no se trató en comisión. Se consensuó un proyecto, por eso se necesitan los dos tercios para declarar el recinto en comisión y tratar el proyecto más allá del quórum que se necesite para acompañar y hacer la gestión, estamos dando una sesión especial, no entra en las ordinarias, no fue convocada por el orden de la Cámara sino por un grupo de diputados, en ese marco es que se va a realizar esta sesión”.

Para Franco la emergencia consiste en las herramientas administrativas que permiten al Ejecutivo realizar todas las acciones necesarias, fácilmente y con habilitación que tiene que ver con aumentar las partidas relacionadas a este rubro en un 50 por ciento, “se lo va a habilitar al Jefe de Gabinete para mover partidas dentro del presupuesto, es lo que se conoce como super poderes y además se va a permitir que se le faciliten las herramientas para licitar o adquirir medicamentos, incluso se le puede autorizar una compra directa si hiciera falta. Vamos a ver mañana (por el jueves 12/09) como se da, a las 11:30 esta citada, en su momento vamos a ver cómo se va desarrollando y se van acomodando los números”.

Consideró el diputado que, “indudablemente no hay mucha voluntad política de resolver este tema porque el gobierno tiene las herramientas para hacerlo, lo puede hacer por decreto, nosotros como diputados opositores la única herramienta que tenemos es darle un marcol legal para que lo haga y ordenarle en forma indirecta que afronte el problema, es lo único que podemos hacer”.

Sobre la negación del tema de la emergencia alimentaria por parte del Gobierno nacional, el diputado Franco dijo que, “si el tema del hambre lo toman como una cuestión política, sabrán por qué lo hacen, ya estamos bastante acostumbrado que los problemas de la gente se tomen de manera liviana por muchos funcionarios nacionales y no les preocupa, pero que hay hambre, hay hambre y hay necesidades. Por la inflación, la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo, la perdida de fuentes de trabajo, la crisis de las Pymes todo eso lleva a que no sean solo los sectores indigentes, por darle un nombre, los que estén atravesando esta situación sino sectores de trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes y algunos concurren a merenderos, les gustará o no, pero es la verdad”.

Confirmó Franco lo que vienen publicando los medios porteños sobre el proyecto de Reperfilamiento de la deuda anunciado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que no llegó nunca al Congreso, hubo versiones de que se presentaría en Senadores, pero no entró por ahí tampoco, “hace unos días hablaba con el diputado José Luis Gioja (PJ), al otro día del anuncio y me decáa que no estaba escrito, espero que ya este escrito”, comentó con ironía el legislador misionero.

En su rol de médico opinó que, desde su óptica, “el Gobierno nacional no tuvo en primer lugar de la agenda a la salud y la educación, el haber bajado el número de vacunas, no llegar con los programas verticales, los programas fundamentales, de enfermedades transmisibles, los que tienen que ver con asistencia de medicamentos. Los programas nacionales de salud han disminuido mucho sus presupuestos e implementación y algunos directamente han desaparecido, tuberculosis, sida esos están costando mucho que lleguen las cosas. Es un gobierno que mira mucho las finanzas y poco el día a día de la gente. El modelo neoliberal lleva a este tipo de situaciones, hambre, desnutrición falta de asistencia sanitaria”.

