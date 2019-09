Con IT Capítulo 2, el IMAX te da una semana más de terror inolvidable…Adquirí aquí las entradas por Internet

El IMAX del Conocimiento seguirá proyectando desde el jueves la película de terror más taquillera de los últimos tiempos con un gran elenco y un director argentino que se juntó con un gran escritor: Stephen King. Ingresá aquí y adquirí las entradas por Internet en Compras Misiones

El gran desafío de los filmes de terror es romper con las barreras del género y alcanzar un tipo de público que no es el propio, el público amante y cautivo del género. It: Capítulo II parece haber roto con esa promesa del género y complacer a propios y ajenos al convertirse este fin de semana con 469.775 espectadores en un récord que sólo rompió It, la primera parte, hace ya casi dos años. La primera It, estrenada en 2017 había sido vista en nuestro país su fin de semana de estreno por 652.921 espectadores. También superó a La monja y a Annabelle 3.

Mucho suspenso, temor, horror y humor negro como la marca del maestro del terror, el escritor estadounidense Stephen King, parecen ser un combo que da buenos resultados. Su elenco también es garantía de éxito interpretando el club de los perdedores en su versión adulta: Jessica Chastain (Interstellar), James McAvoy (X-Man), Bill Hader (Saturday Night Live), entre otros.

Un mate rojo en manos de Stephen King

La historia secreta del mate de Independiente que usa Stephen King en la película es un guiño de ojos característico de la argentinidad en el exterior, lo vemos seguido en el actor Viggo Mortensen. Andy Muschietti, director del film, no sólo convenció al escritor de participar del film, sino también de hacerlo tomar mate en escena.

La escena: Bill, de adulto (James McAvoy) entra a un local en Derry, el pueblito del que se fue y al que regresó para combatir junto a sus viejos amigos a Pennywise, el payaso maldito, atraído porque ve su vieja bici en la vidriera. Y quien lo atiende del otro lado del mostrador es, nada más y nada menos, que Stephen King.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 12 al domingo 15

Jueves 12

17.30 It: Capítulo II (2D Castellano)

21.00 It: Capítulo II (2D Subtitulada)

Viernes 13

17.30 Capítulo II (2D Subtitulada)

21.00 Capítulo II (2D Subtitulada)

Sábado 14

15.00 Capítulo II (2D Castellano)

18.30 Capítulo II (2D Subtitulada)

22.00 Capítulo II (2D Subtitulada)

Domingo 15

18.30 Capítulo II (2D Castellano)

22.00 Capítulo II (2D Subtitulada)