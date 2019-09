Díaz Beltrán afirmó que las Pymes no podrían pagar un bono de 5 mil pesos y propuso alternativas para activar el consumo bajando impuestos

El presidente de la Came, la entidad más representativa del sector Pyme del país, indicó que las empresas de ese segmento viven del mercado interno, pero aseguró que no están en condiciones de pagar el bono salarial obligatorio de 5 mil pesos que el Gobierno nacional analiza imponer al sector privado. Dijo que la Came trabaja en propuestas alternativas para reactivar la economía, que –anticipó- incluyen un componente de reducción de impuestos.

La confirmación de que el Gobierno nacional obligaría a las empresas a pagar un bono de 5 mil pesos para paliar los efectos de la creciente inflación, cayó como una bomba en el sector privado. Cámaras y empresarios se manifestaron en contra de lo que entienden como una imposición aplicada en el momento menos oportuno. El presidente de la Came, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, indicó que desde esa entidad todavía no tienen información oficial respecto al pago del bono, reconoció la necesidad de reactivar el consumo en el mercado interno, pero aseguró que las pymes no estarían en condiciones de pagar el plus de 5 mil pesos a sus empleados si así lo dispusiera el Gobierno.

“Vivimos del mercado interno pero no podemos pagar un bono de 5 mil, menos en el interior del país. Si esto avanza nos tenemos que sentar a discutir, a buscar alternativas que no tengan un costo gravitante para las empresas. Podríamos buscar la forma de volcar dinero al mercado porque venimos de mucho tiempo de caída de venta minorista, este mes fue el peor del año”, expresó en diálogo con Radio República.

Las mayoría de las pymes vivimos del consumo interno y lo necesitamos, pero no podríamos afrontar un bono. Desde CAME trabajaremos en propuestas y alternativas como siempre lo hicimos. — Gerardo Díaz Beltrán (@gerardodbeltran) September 10, 2019

Recordó además que el comercio está transitando una paritaria que ya fue acordada en el marco de la cual hay aumentos salariales previstos hasta enero próximo,

Afirmó que la combinación de una tasa de interés muy alta, con devaluación e inflación estableció un escenario en el cuál las empresas perdieron su capacidad de maniobra.

Anticipó que desde la Came propondrían alternativas para reactivar la economía sin generar una afectación directa a las empresas. No dio precisiones, pero anticipó que trabajan en un conjunto de pequeñas medidas que permitirían reducir los costos del sector privado.

“No podemos pensar que solamente con aumentar salarios solucionamos los problemas, no existe eso. Si damos un aumento, no lo podemos pagar o se lo termina consumiendo la inflación volvemos a tener una devaluación y estamos en un círculo vicioso complejo. Si solamente pensamos en un salto de salario y no pensamos en las otras variables en dos meses estamos en el mismo lugar”, dijo.

El dirigente se mostró convencido que se puede “bajar algunos impuestos para un determinado segmento de pymes y eso va a generar movilidad económica en el país”. Habló de reducir el impuesto al cheque, impuestos provinciales y anticipos de ganancias.

Pidió además una nueva ley de empleo, con el argumento de que sería necesaria para incorporar al sistema a personas que hoy están afuera.