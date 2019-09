El aumento de los combustibles mayoristas “termina impactando sobre los usuarios a quienes el decreto original pretendía defender”, dijo el vocero de la CELADI

El vocero de la Cámara Empresaria del transporte de pasajeros de Larga Distancia (CELADI), Gustavo Gaona, lamentó la decisión del Gobierno nacional de liberar el precio por mayor del combustible luego de haberlo congelado mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, que afecta directamente los costos de las empresas y terminan impactando en las tarifas, es decir en el usuario.

En diálogo el Radio Libertad, Gaona comentó que un decreto del presidente congelaba el precio del combustible por 90 días, “la semana pasada, un nuevo decreto por el que se hicieron modificaciones y para los consumos mayoristas se liberaba el precio por lo cual las petroleras podían empezar a aumentarlo. Son grandes consumidores de combustibles, combustible a granel, los buques de ultramar, las empresas navieras, el campo, pero también los colectivos de larga distancia, el transporte en general, pero el transporte terrestre de larga distancia en particular, sobre todo, se ve impactado porque no tiene ningún tipo de subsidio”.

Agregó el empresario que la cuestión es que “en apenas 48 horas de dictada esa medida las empresas en todo el país empezaron a recibir facturas con aumentos de un 20 hasta un 25 por ciento. Eso nos preocupa mucho porque esta medida termina impactando sobre todo en los usuarios que el decreto original pretendía proteger. Ahora se produce una situación en la cual las empresas terminan pagando más caro el litro de gas oíl que compran”.

Gaona mostró su preocupación por que más allá de lo que ya aumentó, “no sabemos si en las próximas 48 horas puede aumentar un 10 o un 15 por ciento más y puede seguir subiendo porque de alguna manera las petroleras están compensando esta decisión del Gobierno de congelar el precio minorista con quienes compramos mayorista”.

Estimó que con esta medidas las personas que viajan por trabajo, por salud, terminan subsidiando a los que tienen auto y pueden viajar en forma particular, es una incongruencia muy grande y estamos preocupado porque no es solo el combustible han subido los otros insumos” para agregar que “hicimos un esfuerzo muy grande para aumentar las tarifas muy por debajo de la inflación pero se vuelve insostenible para la situación de las empresas, el sostenimiento del servicio y seguir prestando un servicio esencial para todo el país”.

Sobre las tarifas, el vocero de la CELADI explico que larga distancia es un servicio público “nosotros no fijamos la tarifa la fija la Secretaría de Transporte de la Nación dentro de una banda tarifaria y se actualiza en función de los costos y si los costos suben es inevitable no trasladarlo” y comentó que están tratando con las autoridades nacionales para que se revierta la liberación del precio del combustible a granel destacando que el transporte de larga distancia es el único que no tiene subsidio, “hasta las aerolíneas low cost tienen de las provincias, enfatizó.

