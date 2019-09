Susto: un rayo casi cae sobre el avión de Donald Trump

Un rayo impactó en el estado de Carolina del Norte justo detrás de donde se encontraba estacionado el Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos. Ocurrió poco después de que Trump se bajara de la aeronave.

El instante fue captado en una impresionante fotografía que fue compartida por el mismo Trump en su cuenta de Twitter. “Es increíble”, escribió el mandatario en referencia al fenómeno.

Departing MCAS Cherry Point in North Carolina for Fayetteville, North Carolina. This is amazing! pic.twitter.com/JDv5HA126A

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019