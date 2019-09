Polémica en Córdoba por la llegada de Uber: el municipio advirtió que secuestrará los autos y los taxistas están de paro

RELACIONADAS Uber desembarca en Córdoba y se suma a las más de 700 ciudades del mundo que utilizan la aplicación

La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Consideran insuficientes las medidas de las autoridades contra la plataforma.

Envuelta en la polémica, la app de movilidad Uber anunció este lunes que comenzó a operar oficialmente en la ciudad de Córdoba. Desde el municipio advirtieron que el servicio es “ilegal” y que, por lo tanto, secuestrarán los vehículos que sean detectados trabajando para la plataforma. Los taxistas denunciaron que las autoridades permitieron el ingreso del servicio y realizan un paro por tiempo indeterminado.

El gerente de Uber en la Argentina, Felipe Fernández Aramburu, adelantó que desde las 16 se activó el servicio. “Los cordobeses van a tener esta alternativa para trabajar y movilizarse en la ciudad”, manifestó.

“Córdoba se suma así a las más de 700 ciudades en todo el mundo que brindan a sus ciudadanos y visitantes una nueva alternativa de movilidad”, anunció el directivo y afirmó que 143 mil cordobeses ya descargaron la aplicación que ofrece transporte en autos particulares en la ciudad. “Ya hay más de 28.500 postulantes para trabajar como conductores”, añadió.

Al tomar conocimiento del anuncio de Uber, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Pablo Farías, advirtió que el servicio no está autorizado por ordenanza, por lo tanto es “ilegal”. Y avisó que “van a ser motivo de secuestro” las unidades que sean interceptadas en los controles de tránsito.

El funcionario anticipó que evaluarán recurrir a la Justicia con el fin de “resguardar el sistema legal de transporte” urbano que funciona en la capital mediterránea.

En diálogo con Cadena 3, el gerente de Uber en la Argentina dijo al respecto que “la regulación para nosotros es importantísima, queremos que se dé, pero tampoco puede ser un freno al interés de las personas, que es muy importante en Córdoba”. También señaló que si bien el servicio de Uber no forma parte de las ordenanzas “eso no significa que no exista un marco legal en el Código Civil y Comercial”.

La respuesta de los taxistas

No conformes con la pronunciación de las autoridades en contra de la aplicación, los propietarios de taxis y remises iniciaron a media mañana un plan de protestas por tiempo indeterminado en rechazo al servicio de la empresa norteamericana.

Mas de 200 taxis dejaron de brindar su servicio en la capital provincial para, al mismo tiempo, cortar el tránsito en puntos estratégicos de la ciudad, como la terminal de micros. “Es una noticia que hace años anticipamos. Estamos pidiéndole explicaciones a las autoridades. Nosotros sabíamos que esto iba a llegar en algún momento”, le dijo a TN uno de los conductores que, con su auto, paralizaron el centro.

“Esta mañana nos desayunamos con la noticia de que ya se había instalado la aplicación. Nosotros peleamos contra la precarización laboral y la fuente de ingresos de cientos de familias. Las autoridades dejaron que esto suceda, dejaron la puerta abierta para que Uber entrara”, denunció el hombre, al confirmar que la medida de fuerza se prolongará hasta que sean recibidos por el municipio y obtengan una respuesta.

El taxista detalló que los cortes se multiplicarán “en distintos puentes de la ciudad” y le pidió “disculpas a los usuarios”: “Está en peligro nuestra fuente de ingresos”.

