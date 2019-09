Con el millonario premio de La Poceada buscará resolver problemas económicos de su familia

Se trata de un joven de Eldorado, que este fin de semana se llevó 16.390.724 pesos correspondientes al primer premio de este juego del IPLyC SE. Contó que “cada tanto” confeccionaba una boleta y que el día en que la suerte planificaba estar de su lado se encontraba en un taller mecánico, preocupado por la abultaba cifra que implicaba el arreglo de su “primer y único” auto. Fue ahí cuando apareció un subagente de la Agencia N° 0357, al que le pidió dos tickets con los números que “tire” la máquina.

Poco después, envió varios mensajes a su esposa, explicando la inversión que debía realizar en el vehículo, pero finalmente y para tranquilizarla, le escribió: “pero no te preocupes, que voy a sacar a La Poceada”.

Al caer la noche, fue a comer algo con varios amigos, cuando a uno de ellos empezó a insistir con revisar los tickets porque buena parte había jugado en esa agencia de la Capital del Trabajo, y el locutor había anunciado que alguien de esa ciudad había sido beneficiado con el premio millonario. “Cuando comparé los números con la primera boleta, no hice ninguno, lo que hizo que el grupo estallara en carcajadas. En la segunda, iban apareciendo uno al lado del otro y cuando faltaba corroborar el último, me levanté, y me fui. Me encerré en la habitación a pensar”, manifestó.

Si bien dijo que “todavía no caigo”, aseguró que con el dinero obtenido quiere arreglar los problemas económicos de su familia, particularmente, de padres, a quienes planifica comprar una casa, y de sus hermanos”. Pero, por sobre todo, “dar la bienvenida a mi primer hijo, que nacerá en breve”, señaló, emocionado.

Confió que ahora, “ya no voy a vender el auto. Como fue mi primer auto y me acompañó a todos lados, lo voy a dejar a nuevo y lo voy a poner en un pedestal”.

El eldoradense fue beneficiado en el Sorteo N° 0912 en la noche del viernes 6 de septiembre. Este fue el mayor de los premios entregados por La Poceada desde su reedición, en agosto de 2017. El pozo estimado para el sorteo de este lunes 9 es de 1.770.000 pesos.

CP