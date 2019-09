Con la participación de los tres Poderes del Estado y de diversas instituciones de la sociedad, se realizó la primera jornada sobre violencia familiar y de género

Tuvo lugar en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, donde asistieron respondiendo a la convocatoria del Gobierno provincial colegios profesionales, universidades y organizaciones no gubernamentales. Coincidieron en que la problemática planteada se presenta en cualquier contexto social, en que se deben seguir aunando esfuerzos para visibilizar los casos que no son denunciados, y en la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria.

Durante la apertura de la jornada, la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Silvana Giménez; afirmó que el tema constituye “un flagelo que afecta a todos, porque no existen clases sociales”.

Informó que el objetivo del observatorio y del registro que se pretenden crear “tiene que ver con recolectar, procesar y tener las estadísticas de qué, dónde y por qué pasa”, y afirmó que el observatorio, pronto se convertirá en ley.

Sostuvo que “el Gobierno de la Renovación se hace cargo de esta problemática” y que están trabajando “para sensibilizar, porque hay mucho desconocimiento”. “A veces el vecino quiere hacer una denuncia sobre violencia y no sabe dónde llamar, o no quiere comprometerse porque no quiere salir de testigo o porque tiene miedo”, ejemplificó.

“Los misioneros le dicen no a la violencia en todas sus formas, todos tenemos que estar al frente de esto por una Misiones más justa, igualitaria e inclusiva, enfatizó.

Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos, destacó el hecho que “todos los actores que tienen que ver con tratar la violencia están presentes” en la jornada.

“El camino que emprendemos creando el observatorio de violencia familiar y de género es un gran desafío, va a ser el primero que funcione en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el Instituto Provincial de Estadística y Censos”, aseguró.

“Queremos que sea un punto de encuentro para todos los actores que asisten el tema de violencia, necesitamos juntarnos todos porque cada uno por su lado nunca va a poder erradicar la violencia”, añadió.

“Lo tenemos que abordar todos juntos comprometiéndonos cada uno desde su lugar”, resaltó.

“Necesitamos poner en común los protocolos que tiene cada una de las áreas, ser menos mezquinos con la información porque no nos pertenece; la estadística es útil para la toma de decisiones, si no la tenemos vamos caminando a ciegas”, indicó.

El presidente de Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, afirmó que “no podemos pensar el cambio en la sociedad si no somos todos factores de cambio”. Aseguró que desde el Poder Judicial “hay mucho que trabajar para evitar mayores daños”, si bien advirtió que se encuentran condicionados porque toman conocimiento de los hechos cuando ya se han consumado.

Entonces, dijo, trabajan para “tratar de colaborar con la prevención”, con “jueces de paz en cada municipio” y con capacitación para dar la importancia a estos hechos “que fueron relativizados por mucho tiempo”.

“Todos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y sentir, y tomar conciencia de que detrás de cada hecho hay una tragedia; ponernos en el lugar del otro de la víctima que quisiera una mano amiga que acompañe”, expresó.

Confió en que el observatorio “va a dar más información, de mejor calidad, para poder trabajar y saber dónde hacer un esfuerzo mayor y cómo hacer para estar más cerca de quienes más lo necesitan”.

Lisandro Benmaor, ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, destacó “la convocatoria de entidades diferentes”, que consideró es la solución de esta pandemia, una epidemia de alcance mundial”.

Respecto de los casos de “maltrato, abusos, violaciones y femicidios”, afirmó que “los números son escalofriantes; son números que tienen nombre y apellido de muchos misioneros”.

“Todos tenemos que trabajar codo a codo porque las dimensiones son importantes, poner un punto final, porque tenemos que dar un mundo mejor a nuestra comunidad misionera”, manifestó.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, aseguró que “la violencia no pertenece a un grupo o a un sector, no es solo física, tiene varias aristas, es una problemática estructural muy compleja”.

Recordó las políticas públicas implementadas desde el Estado provincial: la creación de las comisarías de la mujer; la pensión graciable a menores víctimas de abuso contra la integridad sexual, única en el país; el programa de atención a la víctima; la línea 137; los botones de pánico y una dirección especifica de la Policía para esta problemática; entre otras acciones.

Particularmente, se refirió a un proyecto de ley del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, tendiente a “la concentración en un solo organismo de todas las áreas que atienden esta problemática, para optimizar recursos humanos y económicos”.

“La gente está perdiendo el miedo a denunciar, eso es muy saludable”, destacó.

Dijo que se trata de un “problema social estructural”, que viene de “una formación muy patriarcal afincada en una sociedad que la está lentamente deconstruyendo” y que “como todo proceso, demora su tiempo”.

El presidente del Instituto de Previsión Social y vicegobernador electo, Carlos Arce, manifestó su beneplácito porque consideró que se dio “el puntapié de un equipo interdisciplinario” para tratar esta problemática.

“Pienso en quienes no tienen acceso o posibilidades de un abogado, una psicóloga o trabajadora social”, advirtió, y aseguró que el “deber como Estado es la comunicación”.

“Estamos en presencia de un día bisagra, tenemos que ponernos los pantalones largos una vez por todas y llegar a terminar esto, que está naturalizado”, desafió.

Aseguró que “la violencia física es la última etapa” y que antes hubo “muchos síntomas alarma que, al naturalizarse, no fueron percatados”. Dio como ejemplos el revisar el celular o la cartera de otra persona.

“Tenemos que fortalecer la información a todos nuestros misioneros y misioneras, para que no lleguen a la violencia física”, concluyó.

Luego se procedió a la firma de convenios y protocolos con el Superior Tribunal de Justicia; los ministerios de Gobierno y Derechos Humanos; el Instituto de Previsión Social; el Servicio Penitenciario Provincial; la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes; los colegios de Abogados y de Psicólogos; la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones; las universidades Gastón Dachary, Cuenca del Plata, Católica de Misiones, Católica de Salta; la asociación civil Casa de la Mujer y la organización no gubernamental Colectivo 108.

Disertaron el doctor en ciencias economías Darío Díaz; la licenciada en psicología Carina Rago; la magister en criminología Hilda Fadin; la magister en diseño y gestión de programas sociales Yamila Nadur; y las abogadas Graciela Palermo y Mirna García.

Se desarrollaron temas relacionados con el Registro Único de Casos de Violencia Familiar y de Género; “Affidamento”, Un Modo de Acompañamiento”; Competencias Parentales Resilientes, Factores Protectores y de Riesgo; Creación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres; y Ley de Violencia Familiar; entre otros.