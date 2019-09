El dólar se vende a 59,50 pesos en el inicio de semana en Posadas

Es el valor de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. En Buenos Aires, la expectativa de los mercados estará puesta desde hoy en lo que suceda con las distintas cotizaciones del dólar y en particular con las brechas cambiarias, que en el caso del dólar MEP y la divisa mayorista se duplicó el viernes a más de 18%. También en el radar de los operadores y analistas estará esta semana la evolución de los depósitos en dólares y de las reservas del Banco Central.

Importa lo que ocurra con las brechas porque la distancia entre las cotizaciones de cada tipo de cambio revela el comportamiento de los distintos carriles del mercado. Por caso, prácticamente no hay diferencia sustancial entre el dólar blue ($60) y el billete, que en Banco Nación quedó en $57 para la venta. La distancia entre ambos mercados, tomando los precios más extremos, es de 5,3%. Y es más estrecha aún si se toman los precios de las pizarras de casas de cambio o de los homebanking. Esto sugiere que no hay presiones de parte del público, comprensible si se tiene en cuenta que el cepo, por ahora “light”, fijó un tope generoso de 10.000 dólares por mes para las compras de las personas humanas.

El dólar mayorista está prácticamente quieto en $55,82 en un circuito donde el volumen se redujo a la mitad. Apenas se movieron en promedio unos u$s400 millones diarios luego de las medidas que impusieron el control de cambios. La cifra podría crecer a partir de hoy, ya que los exportadores tienen obligación de ingresar y liquidar las divisas que surgen de los embarques o cobranzas a los 5 días hábiles de producidas. Esta mayor oferta está llamada a ejercer presión descendente sobre el spot.

Como las empresas e instituciones no están autorizadas a comprar divisas para atesoramiento, si persiste la tendencia a la dolarización, se ampliaría la brecha entre los canales legales alternativos como el dólar MEP, también llamado dólar Bolsa, o el “contado con liquidación” (CCL) y el mayorista.

El viernes el MEP finalizó en $66,05, de acuerdo con el valor de Bull Market Brokers. Es el valor del dólar que surge de comprar con pesos un bono o acción que cotiza tanto en moneda local como extranjera, para después vender el papel a cambio de dólares. En síntesis, es como pasar de pesos a dólares con un paso previo por bonos o acciones.

La amplia diferencia entre el dólar Bolsa con el billete dio pie a un pingüe negocio. Hubo particulares que hacen uso de la franquicia para comprar dólares en el mercado a $57, y con esos dólares adquirir bonos, como por ejemplo el Bonar 24 (AY24), y venderlos contado contra dólares, a $66,05, que terminan recalando en la misma cuenta desde donde partió la compra inicial de los billetes. Esta operación, que se conoce como el “rulo”, dejó hasta $9.000 por cada vuelta. Y, según revelaron fuentes del mercado, se hicieron varias en el mismo día.

Esto, de todos modos, tiene corta vida, debido al límite de u$s 10.000 mensuales por persona y por mes. Agotado el cupo, para volver a hacerlo, tendrán que esperar a octubre. Y aquellos que quisieran dolarizar portafolios, deberán recurrir a otro mercado, como por ejemplo el marginal, lo que ejercería alguna presión alcista en las cotizaciones y ensancharía la brecha.

Similar al dólar MEP es el CCL, aunque el resultado final en este último caso es que los dólares se acreditan en el exterior, en lugar de en una cuenta comitente aquí en la plaza local, como ocurre con el MEP. Los valores del CCL el viernes eran de $ 64,80 si la operación se hacía con acciones y ADR de Grupo Galicia (GGAL) y de $ 65,70 con papeles de YPF. Si el instrumento elegido eran los Cedear (acciones de empresas extranjeras que cotizan en BYMA), el precio emergente era de $ 63,80 con acciones de Apple (AAPL). Un alza de los precios en este segmento sugiere mayor tendencia a la dolarización pero al mismo tiempo un aumento en la percepción del riesgo argentino, ya que las divisas quedan fuera del país.

En los últimos tres días, el repunte de los títulos públicos, superior a 40% en algunos casos, provocó una baja en el indicador de riesgo país que elabora J.P. Morgan. El EMBI Argentina cedió de más de 2.500 puntos básicos a 2.026 bps en la primera semana de vigencia del control de cambios. Solo el viernes el AY24, el favorito para operar Dólar MEP y el CCL, subió 16,3% y el volumen de negocios se disparó a 2.773,9 millones de pesos, equivalentes a u$s 49,7 millones. Los observadores seguirán este mercado para ver si la tendencia se mantiene o si se trata de un típico caso de “rebote del gato muerto”, es decir, una recuperación efímera.

Bajo la lupa estará también el comportamiento de los ahorristas respecto de sus depósitos en dólares. Aunque sobre el cierre de la semana se habrían morigerado los retiros del público, desde las PASO estas colocaciones bajaron u$s 6.983 millones. Es decir, 21,4% menos que el stock previo a las primarias de agosto.

En parte, esos retiros fueron responsables de la caída de las reservas, que en la semana bajaron u$s 3.151 millones, 9,4%, de u$s 54.100 a u$s 50.949 millones. Es relevante la variación de las reservas, sobre todo porque caen las de libre disponibilidad, que determinan la potencia de acción que tiene el Banco Central para cumplir con el objetivo de mantener nominalmente bajo control al dólar. El BCRA no difunde la cifra y su titular, Guido Sandleris eludió una pregunta concreta al respecto en su última conferencia de prensa. Pero en el mercado se estima que serían inferiores a u$s 9.000 millones.

Las brechas y los precios del dólar resultan claves porque una mayor volatilidad genera nerviosismo entre los inversores, lo cual también impacta en las reservas, que si es cierto el cálculo del mercado, estarían en niveles críticos. Por eso la premura oficial en destrabar antes de fin de mes el desembolso de u$s 5.400 millones del FMI.

Pero también son datos relevantes por el efecto que provocarían en los índices de inflación. Aunque desde el Gobierno se asegure que no hay razón para eventuales subas de precios, porque el comercio exterior sigue operando por el dólar mayorista, en la práctica el valor que manda a la hora de actualizar las listas normalmente termina siendo el más alto.

Fuentes: Dos Arroyos Casa de Cambios – Ámbito Financiero