Ayer culminó la Fiesta Provincial del Agricultor: “Fue todo un éxito y estamos muy contentos desde la comisión organizadora”

Fueron las palabras de José Skromeda, presidente de la comisión organizadora de la Fiesta Provincial del Agricultor al realizar un balance de lo que dejó este gran evento llevado a cabo este fin de semana en la localidad de Andresito.

José Skromeda. Radio Libertad

La fiesta se realizó el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre, siendo el último día en registrar el mayor número de asistentes. Si bien no contaron con un registro oficial de visitantes, José Skromeda recordó: “El domingo fue un lleno total. No alcanzó el asado de pollo, lechón, carne vacuna, no alcanzó la comida, a última hora terminó todo. Fue un existo total, un mundo de gente”.

Ayer por la mañana realizaron un acto oficial conmemorando el Día del Agricultor y fue acompañado por el vicegobernador electo, Carlos Arce, el candidato a diputado nacional y actual intendente de Alem Diego Sartori, el diputado provincial electo Julio Peterson, entre otras autoridades.

El esperado Gold Trend fue sorteado durante la tarde y resultó ganador un vecino de la localidad. La rifa tuvo un total de 5.000 números de los que se vendió un 95% a un costo de 300 pesos.

También sortearon otros 19 premios, entre electrodomésticos, máquinas agrícolas y dinero en efectivo.