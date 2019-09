Welbach sobre la visita de Cristina: “nosotros comprometimos todo nuestro acompañamiento”

El diputado nacional del Frente Renovador y uno de los coordinadores de la visita de la actual senadora Cristina Fernández a Posadas, contó que en la reunión que mantuvieron las autoridades de la provincia con la candidata a vicepresidente, se le pidió “claramente” las cosas que necesita Misiones y que hubo compromiso de acompañamiento mutuo.

El legislador Ricardo Welbach explicó que Cristina se reunió entre otros, con el actual gobernador Hugo Passalacqua y el próximo gobernador Oscar Herrera Ahuad. También con el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Sobre el electo mandatario de la provincia, Welbach indicó que Cristina quería conocerlo, ya que la va acompañar los cuatro años de gestión, si ella también es electa vicepresidenta. “Le pidió claramente las cosas que son necesarias para Misiones, y se compromete a acompañar, es un compromiso mutuo”.

También aseguró que la candidata agradeció el voto de los Misioneros en las Paso. Y que terminó el día “muy contento de vivir ese momento de mucha alegría con todos los compañeros que estuvimos ahí, en la doble actividad que hizo, porque primero hizo la presentación de su libro y después salió afuera donde había una cantidad importante de gente esperándola, saludó contenta. Es emocionante el espíritu que tiene, la fortaleza y las ganas de trabajar por los argentinos.”

De las ideas que Cristina plasmó durante la presentación, Welbach expresó que en realidad es sencillo lo que ella explicó; “si no se alienta al consumo, nosotros no tenemos posibilidades. Se tiene que ser alentar el consumo y lo que se pueda exportar buscar un valor agregado. Incluso habló de algo en que nosotros somos punta, que es la Escuela de Robótica, lo dijo con total conocimiento de cómo funciona. Por ahí va el camino: biotecnología, tecnología , aportar al mundo aquellas cosas que nosotros podemos vender. Es lo que se intentó en otro momento también cuando se empezó hacer satélites para exportar. Es decir, traer dólares con trabajo a la Argentina, no dólares ficticios que después hay que pagar. Lo prestado hay que devolverlo, nosotros tenemos que buscar dólares genuinos, fortaleciendo nuestras reservas, para poder ser competitivos. Entonces es sencillo, hay que generar consumo y provocar que el nivel de producción sea con valor agregado, sino no hay forma”.