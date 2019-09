Motociclismo: festejo en casa para el Rosamonte Racing Team

Santamaría fue cuarto y Luciano Ribodino del equipo misionero festejó en lo más alto en la categoría más potente, Superbike y Seba Salom tercero en 600 Súper Sport.

Impuso condiciones el Rosamonte Racing Team para llevarse una victoria extraordinaria en categoría Superbike con el festejo de Luciano Ribodino en Superbike por la quinta fecha del Campeonato en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas. En R3 Cup, Por su parte, Nahuel Santamaría fue cuarto en R3 Cup que por poco se le escapó el podio en una carrera de las más peleadas del Campeonato Argentino.

En otra de las categorías más potentes que tiene el Motociclismo Nacional en 600 Súper Sport, el chaqueño Sebastian Salom del “Rosamonte” finalizó tercero.

En cuanto a Esequiel Gomez lamentablemente no pudo ser un festejo completo tras la revisación técnica “por bomba de freno”.

Así una vez más la tierra colorada disfrutó del máximo nivel de Motociclismo de latinoamerica con las mejores figuras del país y una cifra histórica para la fecha en Misiones de cerca de 80 pilotos. El púbico acompañó y disfrutó, deliró con el triunfo del córdobes Ribodino en la máxima categoría.

También fue buen a la actuación de Lalo Zini tras una gran clasificación del sábado que demostró ser competitivo.

El próximo desafío para el equipo misionero será por la sexta fecha del Superbike Argentino será el 28 y 29 de septiembre en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba).

Ribodino se sintió local

Tras una perfecta largada, Luciano Ribodino del Rosamonte Racing Team comandó las acciones desde el primer momento. Sacó una ventaja tranquilizadora en cada sector el ex bi campeón argentino aumentaba más su ventaja en cada giro con la mirada atenta de Adrian Silveira desde los boxes esperaba expectante el final de la categoría más importante.

La lucha se centró por el segundo lugar, primero Diego Pierlugi, Gonzalez, Gandola debatiéndose en cada sector del circuito misionero donde el público disfrutaba de lo daba esta veloz categoría. El piloto de Kawasaki, Andrés Gonzalez avanzó pudo llegar a ese segundo lugar dejando atrás a Juan Manuel Solorza y Ramiro Gandola. Parecía que n otro circuito iba Ribodino que plasmaba su poderío en el cual es el trazado de su equipo y con una moto esplendida daba cátedra de su manejo.

Luciano finalizó primero llevándose la victoria, la segunda de la temporada tras Buenos Aires y el Rosamonte queda bien posicionado para pelear junto al cordobes por el titulo de la máxima categoría del motociclismo.

Segundo finalizó Ramiro Gandola y tercero Juan Manuel Solorza.

Santamaría cortó la racha y quedó cerca del podio

En una de las categorías más difíciles del Superbike Argentino, en R3 Cup, Nahuel Santamaría largó bien pero no se podía despegar porque Lancioni, Rocha luchaban por el primer lugar.

Entre Rocha, Lancioni y Santamaría se repartía la primera posición en una carrera que desde las primeras vueltas se llevaban los aplausos del público misionero.

Luego de la mitad de competencia, nuevamente Nahuel Santamaría se pone al frente del clasificador teniendo demostrando su manejo en el trazado que tanto conoce, pero la lucha seguía metro a metro en el Rosamonte en una carrera electrizante, aunque otra vez se cambiaron las posiciones, esta vez Rocha pudo escaparse un poco más mientras que Andrés Gandola y Lancioni se apoderaban de esos lugar.

Santamaría pudo avanzar y luchar por ese último escalón del podio donde quedó muy cerca. De todos modos, fue muy buena la labor del oriundo de Leandro N. Alem ya que corto la racha de no sumar de las últimas fechas y pudo quedar entre las principales posiciones.

Salom sumó un podio que motiva

En una carrera muy pareja que dejó un espectáculo destacable en cada vuelta, en 600 Súper Sport, Sebastián Salom del Rosamonte Racing Team terminó en el tercer lugar. Por momentos, el chaqueño dio pelea y al final fue por todo en busca del líder Passarino, sin embargo, también no era sencillo porque Emanuel Aguillar se metió en la conversación por ese lugar.

Todo finalizo con el triunfo de Mauro Passarino, segundo Emanuel Aguilar y el tercer puesto de Sebastián Salom que representa al Rosamonte Racing Team.

Las voces…

Nahuel Santamaría R3 Cup

“Fue una carrera muy entretenida, sabía que iba a haber seis o siete motos en la punta y se nos escapó el podio. Estoy disconforme con el resultado, estuve liderando varias vueltas, después cuando me pasan con tocamos con Lancioni, se me desacomodó la moto, si bien pude remontar no me alcanzó para el podio. Tenemos que seguir trabajando para Río Cuarto, que se viene en pocas semanas”.

“Fue una carrera muy pareja creo que nos pasamos cinco o seis veces, todas las motos son muy parejas, y cuando me hicieron un poco de diferencia se hizo difícil recuperar porque son todos muy buenos pilotos. Estamos un poco lejos en el campeonato, pero no bajamos los brazos y vamos por todo a Río Cuarto”.

Sebastián Salom 600 Súper Sport

“Todo el podio para el norte, súper contento, sobre el final se nos escapó por poco en el final, pero lo fundamental que retomamos la senda por pelear por el título y no vamos a parar hasta el final”

“Me encanta las carreras acá en el Rosamonte porque el público una vez más acompañó y eso es muy lindo disfrutar del aliento”

Luciano Ribodino (Superbike)

“Pudimos hacer una carrera muy peleada, tuve una buena largada, me salió una porque no soy buen largador y después pude hacer una buena diferencia, no me esperaba sacar tanta diferencia, pero era lo que tenía que hacer, yo sabía que la moto tenía una moto con gran ritmo, el equipo trabajó muy bien y se lo quiero dedicar a mi ingeniero, Al Rosamonte Racing Team, a toda mi familia y a la gente de Misiones que pese a yo ser de Córdoba me hicieron sentir como uno más así que muy contento”