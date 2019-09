Maradona, en su emotiva presentación como entrenador de Gimnasia: “Nos vamos a jugar la vida”

RELACIONADAS Emoción y lágrimas para Maradona en el Bosque

El Diez vociferó sus primeras palabras como nuevo entrenador de Gimnasia y les pidió compromiso a los hinchas y a los jugadores. “Acá, el que no entrena y el que no corre no juega”, afirmó.

Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo entrenador de Gimnasia y habló en el campo de juego hacia el público del Lobo, ubicado en las tribunas.

“Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar”, dijo un flamante técnico emocionado ante la euforia de los simpatizantes.

“Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero para que festejemos todos”, continuó.

Además, les hizo un pedido particular a sus jugadores. “Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible”, afirmó.

Por último, cerró con una sentencia firme y una clave: “Hay que dejar todo y ´no faltar a ningún entrenamiento´, como dice algún gil periodista. Acá, el que no entrena y el que no corre, no juega. El que viene, la va a tener dura con nosotros, quédense tranquilos”.

(Fuente: TyC Sports)