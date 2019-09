Cristina Kirchner prometió pagar la deuda pero sin que sufra el pueblo argentino

La expresidenta presentó su libro “Sinceramente” en Posadas. Dijo que define a Mauricio Macri con la palabra “caos” y que si llegan al gobierno pagaran la deuda y no tendrán conflictos ideológicos con las multinacionales.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “la tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente. Su tarea es impedir que la gente sufra”, al presentar su libro Sinceramente en Posadas.

Prometió que si su frente triunfa no habrá un conflicto ideológico con las multinacionales. Y que cumplirán con todos los pagos de la deuda soberana argentina. “Vamos a cumplir con nuestras deudas, pero no crean que lo vamos a hacer haciendo sufrir o a costa del pueblo argentino”, afirmó antes de despedirse de su platea.

En unos 50 minutos desde las 18,40 la exmandataria dijo que el futuro gobierno del Frente de Todos buscará “un nuevo orden y un nuevo contrato social en el que todos hagan un esfuerzo en la medida de sus responsabilidades”.

Agregó que esta es responsabilidad de los gobernantes, “pero tambien de los actores económicos, que deben entender que cuando mas favorecidos y mas dinero tienen mayor es su responsabilidad. Es la clave de los tiempos que vienen. Un nuevo orden de eso se trata y lo que que queremos hacer con todos y todas”.

Cristina Fernández defendió el contenido ideológico de la fórmula del Frente de Todos. Recordó que quisieron hacerque el candidato presidencial Alberto Fernández repudiara a las multinacionales, en especial petrolíferas.

“Vaca Muerta es un buen caso de lo que hablo. Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo”, dijo.

“A Alberto le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta, luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevrón, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Le quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevrón. No solo eso, sino que lo terminaron judicializando”.

Y explicó la posición de la cabeza de la fórmula que integra. “Lo que sí queremos es que ese recurso que la Argentina tiene, sea para consumir adentro y desarrollar nuestra industria con precios nacionales. El resto, obviamente que vaya al mundo con los precios internacionales”.

“Lo que los argentinos no queremos es que nos hagan pagar precios internacionales a lo que producimos acá, que puede ayudar a nuestras industrias y darle ventajas comparativas”, dijo. La senadora agregó que “antes que invirtiera capital nacional, vinieron de afuera a invertir en Vaca Muerta durante nuestro gobierno. Basta de mitos, de asustar y mentir”.

Fernández de Kirchner presentó sus libro con preguntas que le realizó el crítico y escritor Marcelo Figueras. Lo hizo ante una repleta platea de casi 4.000 personas en el Polideportivo “Finito” Gehrmann.

En la primera fila estaban, entre otros el expresidente paraguayo Fernando Lugo, el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, el senador y exgobernador misionero Maurice Closs y otros encumbrados dirigentes de la Renovación que irá con boleta corta a los comicios de octubre, pero apoyando a la fórmula del Frente de Todos.

En esa primera fila, junto al exobispo católico Lugo, también se encontraba codo a codo con el paraguayo, el también excura católico Ricardo Wellbach, mano derecha del conductor de la Renovación en Posadas y presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. También el titular del PJ misionero, Rafael Pereyra Pigerl, diputado provincial renovador que responde a Rovira.

Pero a quien más mantuvo a su lado la senadora Kirchner fue a la diputada Cristina Brítez, una dirigente de 38 años de Eldorado, que milita en la Cámpora. Ella la acompañó luego a saludar a unas 6.000 personas que la esperaban fuera del Polideportivo.

Durante sus más de 42 minutos de discurso, lamentó el endeudamiento del país. “Uno solo en tres años y medio nos endeudó mucho más que los anteriores en 47 años. Eso debiéramos rever. Deberíamos preguntar qué se hizo y a dónde fue. Nadie duda que la plata entró, la deuda se pidió, la plata se tomó. El tema es, dónde está y, sobre todo, quién la va a tener que pagar. Esta es la discusión”.

Fue muy duro con el presidente Mauricio Macri. “Si me piden definir a Macri en una sola palabra, solo se me ocurre una: caos. La gente está con mucho miedo a perder su trabajo, el valor de la comida, los precios, que van de un precio en un lugar al doble en otro. Lo definiría como un caos en el que siento que hemos perdido cosas que siempre creí que no íbamos a volver a vivir”.

Recordó que el mejor dinero invertido es el que va a los sectores desprotegidos social y económicamente. “Los sectores más vulnerables no van a comprar dólares, vuelcan su ingreso al consumo, y cuando se vuelcan a los sectores internos esto repercute como la AUH que agrega dignidad, porque ese gasto genera actividad económica”.

“Basta de mentir” insistió. Y aseguró que “la caída más espantosa se está dando en salud y comida, en vacunas, con la reapareció de enfermedades producto de la miseria, me preocupa fuertemente; en educación”.

La candidata a vice del Frente Todos sostuvo que en el Gobierno “ven a la gente como parte de un decorado, hay mucha ignorancia, trabajaron sobre la gente el tema de los subsidios. ¿Cómo puede ser que hayan convencido de subir las tarifas a trabajadores, a sindicalistas, a profesionales y a pequeños y medianos comerciantes y empresarios?“.

“¿Cómo pudieron convencerlos de aumentar las tarifas? ¿Escucharon algunas vez a algún multimollinario decir ‘la verdad es que yo puedo pagar más, estamos pagando poco y yo podría aportar un poco más?“, ironizó

También mencionó que durante su gobierno se había solucionado el problema del endeudamiento y que esto había sido admitido por el propio exministro de Hacienda, Jorge Dujovne. “El relataba que habían recibido el país en inmejorables condiciones de endeudamiento. En dólares el 8 % del PBI y en las empresas argentinas un endeudamiento de un tercio de su capital, mientras que las familias argentinas solo destinaban el 5 % de sus ingresos a la deuda. Este es el país que dejamos en el 2015″, aseguró.

También mencionó que la cifra que maneja es que en el último trimestre antes de entregar el poder, la desocupación era del 5,9 %. “El endeudamiento ha sido el karma de todos los gobiernos, desde Raúl Alfonsín, en los ’90 donde se pagó el costo de la convertibilidad, y a la la Alianza la hizo explotar en mil pedazos”, reflexionó.

Hacia el final de su charla, la exmandataria propuso “volver a ordenar todo, no en el viejo orden, sino todo nuevo. Esto va a requerir un gran esfuerzo de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, y de todos los sectores económicos. Por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas pero no crean que lo vamos a hacer haciendo sufrir o a costa del pueblo argentino“.

“Yo creo que vamos a un nuevo orden y un nuevo contrato social en el que todos aporten en la medida de sus responsabilidades. Y cuando más se tiene, más responsabilidades”, dijo.

Sostuvo que los gobernantes, pero también “los actores económicos deben entender que cuando más favorecidos y más dinero tienen, mayor es su responsabilidad. Es la clave de los tiempos que vienen. Un nuevo orden de eso se trata lo que queremos hacer con todos y todas”.

Fuente: Via País